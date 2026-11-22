Renkli Düşünceler

Namazın sırları ve hikmetleri saymakla bitmez. Her hareketin, her duruşun, her duanın birçok hikmeti var. Manası, nükteleri de vardır. Sadece dış görünüşüyle bile sayısız hikmetleri olduğunu söylemek mümkün.

Namaz temizliktir

Namaz temizlik vesilesidir. Namaz kılanın bedeni temiz, elbisesi temiz, namaz kıldığı yer temizdir. Sağlığı korumanın şartlarından biri de temizliktir, temiz olmaktır. Beden temizliği, elbise temizliği, çevre temizliği... Demek oluyor ki, namaz aynı zamanda koruyucu hekimliktir ve namazına devam eden aynı zamanda sağlığını korumaya da devam etmiştir.

Namaz harekettir

Namaz, aynı zamanda bir idmandır, vücut mekanizmasının bir idmanıdır, beden eğitimidir. Namazda eller yukarı kaldırılıp indiriliyor, eğilme doğrulma var, yere yatma ve oturma var, boynu sağa – sola bükme var. Hâsılı namazın her rekâtında vücut organlarının hepsi hareket etmektedir. Mesela rakamlarla şöyle adlandırabiliriz:

Namaz kılan bir insan, bir günde (14) defa ellerini yukarı kaldınr ve indirir, (40) defa eğilir ve doğrulur, (80) defa başını yere kor ve kaldırır, başını (12) defa sağa, (12) defa sola çevirir, (40) defa parmaklarını açar (rükûlarda), (80) defa bitiştirir (secdelerde).

Namaz beden eğitimidir

Demek oluyor ki namaz kılan bir insan, aynı zamanda bedenen muhtaç olduğu beden eğitimini ve beden terbiyesini de yapmıştır. Aslında Müslümanların beden eğitimi namazdır, namazdaki hareketlerdir. Namazlı bir insan, bu eğitimi ile vücut zindeliğini sağlamış olur.