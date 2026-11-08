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8 KASIM 2026 PAZAR - YIL: 57

İki yavru kedi

Elifnur ÇALIK
08 Kasım 2026, Pazar
Merhaba, ben Damla. Kardeşimin ismi ise Deniz. Biz yavru kedileriz.

Bizimle ilgilenen çok tatlı bir ablamız var. Bir de yan binada oturan Elifnur adında bir kız çocuğa var. Elifnur, bizi her ziyarete geldiğinde bizimle oynuyor. Bizimle oynamayı çok seviyor. Tabiî biz de onunla oynamaktan çok keyif alıyoruz. Şimdi bizi daha iyi tanıyabilmeniz için bazı özelliklerimizden bahsetmeye çalışacağız.

Tırnaklarımız olsa da saldırgan değiliz. Tırnağımızı kendimizi korumak için kullanırız. Görmede çok yetenekli yaratılmışız. İnsan gözüyle kıyaslandığında 7-8 kat daha iyi görebildiğimiz tesbit edilmiş. Bu arada aynı insanlar gibi biz de rüyalar görebiliyoruz.

Bıyıklarımız navigasyon gibi

Bize ayrı bir şirinlik katan bıyıklarımızın aslında çok önemli bir görevi var. İnsanlar gibi bazen biz de yolumuzu şaşırabiliyoruz. Bu durumda bıyıklarımız âdeta navigasyon gibi çalışarak yolumuzu bulmamıza yardımcı oluyor. Köpekler, balıklar, kuşlar gibi biz de evcil hayvanız. Bu sebeple birçok arkadaşım insanlarla birlikte mutlu bir hayat sürüyor. Maalesef bazı arkadaşlarımızın en önemli sorunlarından biri büyük erkek kediler. Zaman zaman bizlere zarar verebiliyorlar. O zaman çok korkuyoruz. Sizin desteğinize ve ilginize ihtiyacımız var. Sizleri çok seviyoruz.

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