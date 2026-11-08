Atık kutulardan kumbara yaptık

Faaliyet Köşesi

Bir gün öğretmenimiz atıklardan neler yapabileceğimiz üzerine düşünmemizi istedi. Ben de atık kutulardan kendi kumbaramızı yapabileceğimizi düşündüm.

Yapılışı:

Önce kutularımızı temizleyip kurulayalım. Sonra renkli kâğıtlar, boyalar ve çıkartmalarla kumbaralarınızı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Resim yapmayı sevenler resim de çizebilir. Tamamen size kalmış. Kumbaranızın üstünü, para atabilmek için bir çizik atar gibi kesiyorsunuz. Kumbaramız hazır olunca içine harçlıklarınızdan atarak biriktirmeye başlayabilirsiniz. Biz bu faaliyeti yaparken çok eğlendik. Boş kutuları çöpe atmak yerine yeniden kullanmak çok hoşuma gitti. Eğlenmenin yanında hem de tasarruf etmeyi öğrendik. Artık boş kutuları görünce hemen, “Bundan acaba ne yapabiliriz?” diye düşünüyorum.