Arkadaşlıklar sınav başarısını etkiliyor

Nişantaşı Üniversitesi Rehberlik ve Kariyer Uzmanı Muhammet Tosun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere uyarıda bulundu:

“Arkadaşlık ilişkileri sınav başarısını olumlu ve olumsuz yönde etkiliyor. Örneğin, düzenli bir şekilde sınava hazırlanan arkadaşınız varsa o, sizi de düzenli çalışmaya teşvik edecektir. Sınava girecek adayın dikkati derslerde olmasa bile o arkadaş ders çalışmaya teşvik edecektir. Sınav motivasyonu, hedefi olmayan, ders çalışmayan arkadaşlar ise isteyerek ya da istemeyerek ders dışı etkinlikler için zamanınızı çalacaktır” ifadelerini kullandı. Sınav döneminde arkadaşlar arasındaki kişisel konuların çok yoğun olması halinde bu durumun derslere konsantre olmayı ciddî şekilde etkilediğini aktaran Tosun, arkadaşlar arasında yaşanan gergin bağlantılar, gelgitler ve sorunların sınav döneminde adayı ciddî şekilde meşgul ettiğini, bu durumun aynı zamanda derslere odaklanmayı zedelediğini, bu sebeple bu dönemde yoğun arkadaşlık bağlarını dondurmak ve sınav sonrasına ertelemek gerektiğini belirtti.