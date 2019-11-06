Artık herkes Arapça konuşabilecek

Artık herkesin okuduğu Kur'an-ı Kerim'i anlayabileceğini belirten Arapça Kampüs Ekibi geliştirdikleri yeni sistemi Arapça öğrenme iedalinde olan herkese tanıtmakta kararlı.

'KUR'AN-I KERİM'İ ANLAMADAN OKUMAYA SON'

'Kurs size geliyor'

Klasik sisteme altenatif olarak hafıza teknikleri ve animasyon ile çok kısa zamanda arapça öğrenilebileceği belirtliyor. Bu doğrultuda Arapça Kampüs Ekibi 'Arapça aslında çok kolay bir dildir. Arapçayı zor yapan şey, yanlış sistemle öğretilmesidir. Doğru sistemle öğretildiğinde bir kaç ay zarfında Arapça konuşulabilir. Bu online eğitimle, Arapçayı doğru sistemle çok kısa bir zamanda öğrenecek ve hızlı bir şekilde Arapça konuşmaya başlayacaksınız.' şeklinde özetliyor.

'Bizler Arapça eğitiminde bir çığır açtık, Arapça'yı hızlı, kolay ve kalıcı bir şekilde öğreneceksiniz'

Diğer yandan 'Arapçayı hafıza tekniklerini kullanarak Türk ve Arap asıllı birçok Arapça hocaları ile hazırladığımız eğitim setlerimizle zor gibi görünen Arapçayı öğrenmek ve konuşmak artık çok kolay' ifadeleriyle ortaya koydukları iddialı yaklaşımın arkasında duran Arapça Kampüs ekibi belirtilen dijital uygulamayı telefonunuza, tabletinize ve bilgisayarınıza indirerek dersleri istediğiniz zaman sınırsız dinleyip, öğrenebileceğinizi ifade ediyor ve ekliyor 'Bu programla Arapça dilini hızlı, kolay ve kalıcı bir şekilde öğreneceksiniz.'