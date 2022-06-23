Türkiye’de öğrenci nüfusunun en kalabalık olduğu kentlerin başında gelen Şanlıurfa’da öğrenciler, eski kitaplarını belediye ekiplerine vererek karne hediyesi alıyor.

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “Atığını Getir Karne Hediyeni Götür” kampanyası başlatan ekipler, Devteşti ve Şair Nabi mahallelerinde bulunan Sıfır Atık Market’te eski kitaplarıyla öğrencileri bekliyor. Ekipler, eski atık kitaplarını getiren çocuklara, diş fırçası, sıfır atık serüveni kitap oyunu, boyama kitabı, hikaye kitabı, futbol topu ve puzzle gibi çeşitli hediyeler veriyor. Kitap karşılığında karne hediyesi alan çocuklar, temiz bir dünya için atıkları geri dönüşüm materyallerine atacaklarını dile getirdi. AA

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