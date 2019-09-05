Bakan Selçuk: Kayıt parası yasa dışı

Velilere 'okula bağış' ve 'kayıt parası' talepleri konusunda uyarıda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Velilerimiz 'vermek istemiyorum' dediğinde 'kaydınızı yapmıyoruz' durumu söz konusu değil, yasal olarak bu mümkün değil" dedi. Selçuk, "Kayıt parasıyla ilgili soruşturmalar tamamlandı, gereken cezalandırmalar görevden almalarla ilgili işlemler sürüyor'' ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda yeni eğitim öğretim yılı öncesinde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Okulların açık olduğu süreye ilişkin, şu anda 180 günle ilgili değişiklik yapma planlarının olmadığını belirten Selçuk, okullar arasında öğrenme farklılıklarının yüzde 40'a yakın olduğunu söyledi.

Selçuk, "Bu yüzde 10'un altında olmalı. İmkan, öğrenme farklılıklarını azaltma hedefimiz var" diye konuştu.

Ara tatil uygulamasının kalıcı bir sistem olduğunu vurgulayan Selçuk, "Öğretmenlerin eğitiminin verimliliği konusunda yapılan bazı akademik çalışmalar var. Çocukların ara ara dinlenmesi motivasyonu yükseltiyor. Bu, kalıcı bir sistemdir. Yazın okullar tatil olduğunda veliler çalışırken çocuk nasıl boşta kalıyorsa dönem içinde de aynı" dedi.

​Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

'ARA TATİL KALICI BİR SİSTEM'

(Velilerden okula bağış talepleri) Velilerimiz 'vermek istemiyorum' dediğinde 'kaydınızı yapmıyoruz' durumu söz konusu değil, yasal olarak bu mümkün değil. Bazen okulda iyileştirmeler için bağış talebi olabiliyor. Kayıt parası mevzuata aykırıdır. Veliler ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurabilirler.

Her bir okulun fiziksel, sosyal imkanlar, ücretli, kadrolu öğretmen oranı ve benzeri konularda imkanlarına bakıp o imkanlara göre öğrenci başına o okula katkı sağlama matrisi oluşturduk. Tek bir velimiz okula kayıt olamıyorsa çözümü için ne gerekiyorsa yaparız. İlçe ve il milli eğitim müdürlükleri bu konuda masalar oluşturdu.

(Eğitimde iki ara tatil dönemi) Öğretmenlerin eğitiminin verimliliği konusunda yapılan bazı akademik çalışmalar var. Çocukların ara ara dinlenmesi motivasyonu yükseltiyor. Bu, kalıcı bir sistemdir. Yazın okullar tatil olduğunda veliler çalışırken çocuk nasıl boşta kalıyorsa dönem içinde de aynı.