Ben bir ahtapotum

Hayvanlar Âlemi

Merhaba çocuklar! Ben ahtapotum. Denizlerde yaşarım ve tehlike yaklaşınca derimin rengini, hatta desenini bile değiştirebilirim. Böylece çevreme uyum sağlayıp saklanırım. Bunu Allah’ın bana verdiği derimin altındaki özel hücreler sayesinde yaparım.

Üç kalbim var

Benim tam sekiz kolum bulunur. Üstelik üç kalbim vardır: İkisi kanı solungaçlarıma, biri de vücuduma pompalar. Kollarımdaki vantuzlarla nesneleri tutabilir, yiyeceklerimi bulabilirim.

Saklanacak yer bulmakta ustayım

Vücudum yumuşak ve esnektir. Sert gagamın sığabildiği açıklıklardan geçebilirim. Bu sayede saklanacak yer bulmakta ve tehlikelerden kaçmakta ustayımdır.

Kollarım çok beceriklidir

Kollarım yalnızca tutmaya yaramaz. Çevremi hissetmeme ve yiyeceklerimi bulmama da yardım eder. Bazı ahtapotlar kavanoz kapağını açabilir, yeni nesneleri merakla inceleyebilir. Bilim insanları ahtapotların zekâsını hâlâ araştırıyor. Benim böyle rengimi değiştirmemi sağlayan, esnek ve becerikli yaratan Allah’ın sanatını düşününce hayran kalmamak mümkün mü? Her canlıya yaşadığı yere ve ihtiyaçlarına uygun özellikler veren Rabbimizin yaratması ne kadar hayranlık verici.