Kendi hikâyenizi yazmak ister misiniz?

Faaliyet Köşesi

Merhaba çocuklar! Daha önce hiç hikâye yazmayı denediniz mi? Peki ya hikâye yazmak için yanınızda yapay zekânın size yardımcı olan bir arkadaş olduğu bir uygulamadan bahsetsem?

“Masal Mimarı” sitesine girdiğimizde yazmak istediğimiz masalın temasını (arkadaşlık, okul, aile, uzay, tarih yolculuğu vb.) seçiyoruz. Temayı seçtikten sonra sıra karakterimizde. İyi kalpli bir robot olan atlas veyahut şarkı söyleyen konuşkan yunus ya daa sizin kendi çizdiğiniz resim de karaktere dönüşebilir. Sonra mekânı da seçtikten sonra hooop yapay zekâ arkadaşımız yazmaya başlıyor. Sonrasında baş kahramanımızın başına gelen olaya, ne yapması gerektiğine, hikâyenin nasıl biteceğine ise tamamen siz karar veriyorsunuz. En sonunda sizin kendi isminizin yazılı olduğu kitabınız adresinize ulaşıyor.

Belki de bir kitap yazmak o kadar zor değildir. Yazdığınız kitabı en sevdiğiniz arkadaşınıza veyahut okulun kütüphanesine hediye etmeye ne dersiniz? :)