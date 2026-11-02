Medresetü’z-Zehra: Bediüzzaman’ın birlik ve aydınlanma hayali

Bazı hayaller vardır ki yalnızca bir döneme değil, gelecek nesillere de ışık tutar.

Bediüzzaman Said Nursî’nin Medresetü’z-Zehra projesi, işte böyle bir hayaldi. O, yalnızca bir okul kurmayı değil; ilmin, imanın ve kardeşliğin aynı çatı altında buluştuğu bir eğitim anlayışını hayata geçirmeyi istiyordu.

Bediüzzaman , özellikle Doğu Anadolu’nun eğitim yoluyla kalkınmasını arzuluyordu. Ona göre bölgenin ihtiyacı yalnızca okul binaları yapmak değil, insanı hem aklıyla hem kalbiyle yetiştirmekti. Bu nedenle medreselerin dinî ilmini, mekteplerin fen ve bilim anlayışıyla birleştiren bir eğitim modeli öneriyordu. Çünkü ona göre dinî ilimler ile fen bilimleri birbirinden ayrıldığında eğitim eksik kalır, insanın gelişimi de bundan zarar görürdü.

Medresetü’z-Zehra hayalinin en önemli yönlerinden biri, Kürt ve Türk âlimlerin aynı çatı altında buluşmasıydı. Bediüzzaman, farklılıkların ayrılık sebebi değil, zenginlik vesilesi olmasını istiyordu. Aynı topraklarda yaşayan insanların kökenleri ve dilleri farklı olsa da ilim, iman ve kardeşlik etrafında birleşebileceklerine inanıyordu. Hayalindeki okul, yalnızca ders verilen bir yer değil; insanların birbirini tanıdığı, ortak değerlerin güçlendiği ve kardeşlik bağlarının pekiştiği bir merkez olacaktı.

Peki, bu okulun yetiştirdiği öğrenciler nasıl insanlar olacaktı?

Bediüzzaman’ın arzuladığı eğitim anlayışında öğrenci, öğrendiği bilgiyi yalnızca kendisi için kullanmayacaktı. Bilgisiyle çevresine fayda sağlayacak, ahlakıyla örnek olacak, merhametiyle gönüllere dokunacaktı. Karanlık bir odayı aydınlatan kandiller gibi, yetişen her öğrenci bulunduğu çevreye ışık taşıyacaktı. Bu ışık; güzel ahlakın, doğru bilginin, adaletin ve İslâm’ın hakikatlerini hikmetle anlatmanın ışığı olacaktı.

Çünkü İslam’ın ilerlemesi yalnızca sözle değil; ilimle, güzel davranışlarla ve insanlara faydalı olmakla mümkündü. İnandığını yaşayan, bildiğini anlayışla anlatan ve insanları kırmadan hakikate davet eden nesiller, toplumun manevi gelişimine katkı sağlayabilirdi.

Bugün Medresetü’z-Zehra fikrine baktığımızda, onun yalnızca geçmişte kalmış bir eğitim projesi olmadığını görürüz. Dinî ilimlerle fen bilimlerini buluşturmak, farklı kültürlerden insanları ortak bir eğitim anlayışında bir araya getirmek ve gençleri hem bilgili hem ahlaklı yetiştirmek hâlâ önemini koruyan hedeflerdir.

Belki de Bediüzzaman’ın bize bıraktığı en önemli mesaj şudur: Bir toplumun gerçek yükselişi, insanlarını birbirinden uzaklaştırmakla değil, ilim ve kardeşlik etrafında buluşturmakla mümkündür.

Medresetü’z-Zehra, bir binadan çok daha fazlasıydı. Doğu’dan yükselerek bütün insanlığa ulaşması umulan bir ilim ve irfan ışığıydı. Bu ışığın en güzel meyvesi ise öğrendiği hakikatleri hayatına taşıyan, çevresini aydınlatan ve insanlığa faydalı olan nesiller olacaktı.