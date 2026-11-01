Samanyolu ve sırrı

Renkli Düşünceler

Eğer Samanyolu'na dikkatle bakarsak, bazı yerlerinde boşluklar görürüz. Bize boşluk gibi görünen yerler aslında gaz bulutlarıdır. Sisli havada önümüzü nasıl göremiyor isek, gaz bulutlarının arkasındaki yıldızları da öyle göremeyiz.

Çekirdekten ağaçların, tohumlardan çiçeklerin meydana getirildiğini biliyoruz. İşte bu gaz bulutlarından da zamanla yıldızlar yaratılır. Küçücük çekirdeğin içinden koca çam ağacını çıkaran Allah, gaz bulutlarından da ışıklı yıldızları yaratmaktadır. Yani uçsuz-bucaksız ve sonsuz kâinatta asla boşluk yoktur. Allah’ım, ne yücesin!