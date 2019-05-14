Bakan Selçuk: Yeni tayin yok

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, devlet okullarında ek ders ücreti karşılığı çalışan ve beş yılını tamamlayan ücretli öğretmenlerin atama taleplerini içeren soru önergesini Milli Eğitim Bakanlığı’na yöneltti.

Önergeyi yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 5 bin öğretmenin önceki dönemde atandığını, yeni atama olmayacağını söyledi. KPSS bazlı atamalar yapıldığını ve bunun atamalardaki liyakat esasına aykırı olduğunu kaydeden Gürer, “Neticede bilgileri taze olup 2-3 yıl çalışmış olanlar atanmış, 10-15 hatta 20 yıl ücretli öğretmenlik yapmış olanlar bu haktan mahrum bırakılmışlardır” diye konuştu. Bakan Selçuk, “Bakanlıkça belirlenecek alanlarda olmak üzere bu kapsamda istihdam edilebilecek sözleşmeli öğretmen sayısı 5 bini geçemez” dedi. Diken’in haberine göre, Bakan Selçuk, tekrar öğretmen ataması yapılmasının mümkün olmadığını söyledi.

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