"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Bilimsel yayın karnemiz zayıf

03 Haziran 2019, Pazartesi 17:28
Türkiye’de üniversiteler ve bilimsel yayınların hızlı artışına rağmen, bunların kalitesi tartışma konusu. Dünyada en çok sahte akademik dergi çıkarılan ülkeler arasında Türkiye de mevcut.

Son yıllarda bilimsel yayın olarak sunulan bazı araştırmalar kamuoyunda tartışmaya sebep olurken, bunlar Türkiye’deki üniversitelerin bilimsel yayın kalitesinin sorgulanmasına yol açıyor. İstatistikler Türkiye’de son yıllarda üniversitelerin ve buna paralel olarak bilimsel yayın sayısının artmasına rağmen yayın kalitesinin giderek düştüğünü gösteriyor. Türkiye’de şu anda 206 üniversite bulunuyor. Scientific Journal Rankings verilerine göre 2017’de Türkiye dünya bilimsel yayın sayısı sıralamasında 19’uncu sırada; buna karşılık Türkiye’den çıkan yayınlara yapılan ve yayının kalitesini gösteren uluslararası atıf sayısı her geçen yıl önemli oranda düşüyor. 

Türkiye’de tam tersi

ODTÜ bünyesinde 2009’da kurularak Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarını yapan URAP’ın (Akademik Performansa Göre Üniversite Sıralaması) koordinatörü, ODTÜ eski Rektörü Ural Akbulut, “Dünyada bilimsel makaleler kalite açısından dört gruba ayrılır. Saygınlık açısından ilk yüzde 25’lik dilim en yüksek kalitededir, sonra saygınlık oranı giderek düşer. Son yüzde 25’lik dilim saygın bile denilemeyecek makalelerdir, ya çok az atıf alır ya da hiç almazlar. Bizim araştırmalarımıza göre dünyanın ortalaması genelde ilk ve ikinci yüzde 25 civarında, üçüncü ve dördüncü dilimde dünyada çok az makale var. Türkiye’de ise tam tersi” dedi. Akbulut, son yıllarda Türkiye’de dördüncü kategori makale sayısında ciddi oranda artış bulunduğunu belirterek, çok fazla üniversite açılması ve bunlara öğretim üyesi bulunamaması, yeni açılan bazı üniversitelerin standartları düşük doktora vermesi ve bu kişilerin öğretim üyesi olmasının bunda etken olduğunu belirtti.

Gereğinden çok üniversite açılıyor

DW Türkçe’nin haberine göre, Hacettepe Üniversitesi emekli öğretim üyesi İskender Sayek de bilimsel yayınların özgün olması ve bilime yaptığı yeni katkısının öneminin altını çizerek, “bilimsel çalışmaların nitelik açısından değil nicelik açısından değerlendirilmesi ve bununla da övünülmesini” ana sorunlardan birisi olarak gösteriyor. Sayek, tam bir planlama yapılmaksızın, altyapı, olanaklar ve insan gücü kaynakları oluşturulmadan, gereğinden çok üniversite açılmasının sakıncalarına dikkat çekiyor.

Hacettepe Üniversitesi emekli öğretim üyesi İskender Sayek

Cumhuriyet Üniversitesi’nden Selçuk Beşir Demir’in Journal of Informetrics dergisinde Kasım 2018’de yayımlanan makalesine göre, dünyada en çok sahte dergi çıkaran ülkeler arasında Hindistan ve Nijerya ile birlikte Türkiye de var. 

Etiketler: Türkiye, eğitim, üniversite, bilim, akademisyen, makale
Okunma Sayısı: 136
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, AB’nin yaptırdığı okulları satışa koydu

    Trump da dünyadan şikâyet ediyor

    Bilimsel yayın karnemiz zayıf

    AKP, YSK'nın kararına itiraz edecek

    Benzinde bayram öncesi indirim

    Ölümlü trafik kazaları yüzde 30 azaldı

    Arefe gününde şehitler unutulmadı

    AİHM'in görevden alınan hakim ve savcılar hakkındaki soruşturması devam ediyor

    Trump'ın zorlu İngiltere turu başlıyor

    Soruşturma geçiren seçim personelleri 23 Haziran'da yeniden görev yapacak

    Halkbank'ta yapısal değişiklik

    Hatay'da askeri araç devrildi: 19 yaralı

    "İtikafı İslam'ın doktorası olarak görüyorum"

    İdlib'de Esad katliamı sürüyor: 7 ölü

    Davutoğlu: Siyasi çıkarlar için dinimizin kullanılması en büyük ihanettir

    Mayıs ayında enflasyon arttı

    14 sivilin öldüğü saldırının ardından Azez'de son durum?

    Düşünce hürriyeti esas muhalife lâzım

    Bayram sofrası zamlara yenik düştü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Anket şirketlerinden İstanbul tahminleri
    M. Said ZEKİ

    Hapishane Nükteleri - 4: Cezaevinde buruk bayramlar
    Genel

    Zengin özellikli bir SUV
    Genel

    Meryem Tortuk’u rahmetle anıyoruz
    Genel

    İçinde 7 bin zehir var
    Faruk ÇAKIR

    “Tarihi karar” uygulansın
    Cevher İLHAN

    Ankara’nın “AB projesi”nde çöküş çıkmazı
    Feyzullah ERGÜN

    Kanser bataklığı - 2
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yakın tarihten iki siyasî hareket: İttihat-Terakki ve Terakkiperver
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu nasıl kardeşlik?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.