MillÎ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başkent Öğretmenevi’nde düzenlenen Öğretmenler Günü yemeğine katıldı. Bakan Selçuk, öğretmenlere hitaben, “Sizlerden beklenen, Öğretmenler Günü’nde yeni bir tazelenme, yeni bir atakla, bakış açısıyla, heves ve motivasyonla güne yeniden başlamak, zamanın ruhunu yeniden hissetmek ve bu ruhun gerekliliği konusunda hep birlikte mesafe almaktır” dedi.

“Şartlarımız ne olursa olsun mazeret ileri sürmeksizin bir tasavvur oluşturmak zorundayız. Çünkü çocuklar bize emanet” diyen Selçuk, çocuklara iyi ve yararlı şeyler öğretmenin, onun hukukunu korumak anlamına geldiğini kaydetti. Selçuk, “Öğretmenlik öylesine riskli de bir meslek ki eğer hakkını, hukukunu korursak insanın iki dünyasını da abat edecek bir meslek. Ama çocuğun hakkını veremezsek, hakkında eksiklik olursa iki dünyasını da berbat edecek bir meslek. Çünkü bu çocuklar bize emanet” değerlendirmesini yaptı. AA

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