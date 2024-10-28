Can Kardeşler yarıştı

Antalya Can Kardeş okuyucuları her ay yapılacak olan bilgi yarışmasının ilkini yaptılar. Bir ay boyunca öğrendikleri bilgileri hem tazelediler, hem de eğlendiler.

Can Kardeş Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız Grup Uhuvvet ve Grup İhlâs arasında geçen yarışmada birinciliği Grup Uhuvvet kazandı. Yarışmadan sonra Can Kardeşlere hediyeleri verildi. Benzer programların önümüzdeki aylarda da tekrarlanacağı belirtildi. Veliler, etkinliğin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Antalya - Hasan Bulut

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