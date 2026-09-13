"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EYLÜL 2026 PAZAR - YIL: 57

Eylül’de işlerim yoğun

İrem ÖZDEMİR
13 Eylül 2026, Pazar
Hayvanlar Âlemi

Merhaba can kardeşler. Ben bir sincabım. Beni ağaçların dallarında hızlı hızlı koşarken veya ağzımda bir yiyecekle dolaşırken görmüş olabilirsiniz. Özellikle Eylül ayı geldiğinde beni biraz daha hareketli görürseniz şaşırmayın. Çünkü kış hazırlıklarım başlıyor. 

YAPRAKLAR SARARIRKEN

Havalar yavaş yavaş serinlemeye, yapraklar sararıp dökülmeye başladı mı benim için de hazırlık zamanı gelmiş demektir. Yaz boyunca bulduğum yiyeceklerin peşinden koşarken şimdi onları kış için saklamaya başlarım. Meşe palamutları, cevizler, fındıklar ve çeşitli tohumlar en sevdiğim yiyecekler arasındadır.

CEVİZLER NEREYE GİDİYOR??

Beni ağzımda bir cevizle görüp “Bunu şimdi yiyecek mi?” diye düşünmeyin. Bazen bulduğum yiyecekleri hemen yemem, güvenli yerlere saklarım. Toprağın altına, ağaç kovuklarına veya başka uygun yerlere yiyeceklerimi gizlerim. Sonra ihtiyaç duyduğumda onları bulup yerim. Ama size küçük bir sır vereyim. Her sakladığımı bulamayabilirim. İşte işin en ilginç tarafı burada. Sakladığım bazı tohumların yerini hatırlamayabilirim. Toprağın altında kalan bazı tohumlar zamanla filizlenebilir. Yani farkında olmadan yeni ağaçların yetişmesine de yardımcı olabilirim. Küçücük bir sincabın tabiatta böyle bir vazifesi olduğunu biliyor muydunuz?

BİZİM DE BİR YUVAMIZ VAR

Ağaçların kovuklarında veya uygun yerlerde kendime güvenli bir yuva hazırlayabilirim. Yuvamı kuru yaprak, ot ve başka yumuşak malzemelerle daha sıcak ve rahat hâle getiririm. Çünkü soğuk günlerde sıcacık yuvama dönmek benim için büyük mutluluktur.

EYLÜL BENİM İÇİN NEŞELİ BİR AY

Siz Eylül ayında okula hazırlanırken ben de kışa hazırlanıyorum. Siz çantanızda kitap ve defterlerinizi taşırken, ben de tohum, ceviz ve fındıklarımı taşıyorum geleceğim için. Şimdi gitmeliyim. Daha çok işim var.

Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adalet enkaz altında kalmasın

    12 Eylül Türkiye’nin geleceğini kararttı

    'Kuzey İrlanda ve İrlanda "en nihayetinde" birleşecek'

    “Biz seçime hazırız”

    Ev sahibi olmak iyice zorlaştı

    Çiftçinin bankalara borcu 230 kat arttı

    Petrolde yükseliş devam ediyor

    Okula başlarken

    “Seçimi bir tehlike görüyor”

    Ekrem İmamoğlu: Ben siyasî tutukluyum

    Öcalan’ın İmralı’da artık bir evi var

    Yabancı yatırım 26 yıl sonra ilk kez negatife döndü

    “TMO, üzüm üreticisini tüccarın insafına terk etti”

    Benzinin litre fiyatı 80 TL'yi aştı!

    80'ler nostaljisi hakikatleri örtemez

    İstanbul’da okulların ilk günü için saat düzenlemesi

    İngiliz siyasetçiden, işgal destekçisinin British Museum sponsorluğuna tepki

    12 Eylül Darbesi’nin 46. yıl dönümünde izleri hâlâ silinmedi

    Bunun neresi müjde?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Petrolde yükseliş devam ediyor
    Genel

    Ev sahibi olmak iyice zorlaştı
    Genel

    Adalet enkaz altında kalmasın
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    12 Eylül Türkiye’nin geleceğini kararttı
    Genel

    “Biz seçime hazırız”
    Genel

    Çiftçinin bankalara borcu 230 kat arttı
    Genel

    'Kuzey İrlanda ve İrlanda "en nihayetinde" birleşecek'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.