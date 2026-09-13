Eylül’de işlerim yoğun

Hayvanlar Âlemi

Merhaba can kardeşler. Ben bir sincabım. Beni ağaçların dallarında hızlı hızlı koşarken veya ağzımda bir yiyecekle dolaşırken görmüş olabilirsiniz. Özellikle Eylül ayı geldiğinde beni biraz daha hareketli görürseniz şaşırmayın. Çünkü kış hazırlıklarım başlıyor.

YAPRAKLAR SARARIRKEN

Havalar yavaş yavaş serinlemeye, yapraklar sararıp dökülmeye başladı mı benim için de hazırlık zamanı gelmiş demektir. Yaz boyunca bulduğum yiyeceklerin peşinden koşarken şimdi onları kış için saklamaya başlarım. Meşe palamutları, cevizler, fındıklar ve çeşitli tohumlar en sevdiğim yiyecekler arasındadır.

CEVİZLER NEREYE GİDİYOR??

Beni ağzımda bir cevizle görüp “Bunu şimdi yiyecek mi?” diye düşünmeyin. Bazen bulduğum yiyecekleri hemen yemem, güvenli yerlere saklarım. Toprağın altına, ağaç kovuklarına veya başka uygun yerlere yiyeceklerimi gizlerim. Sonra ihtiyaç duyduğumda onları bulup yerim. Ama size küçük bir sır vereyim. Her sakladığımı bulamayabilirim. İşte işin en ilginç tarafı burada. Sakladığım bazı tohumların yerini hatırlamayabilirim. Toprağın altında kalan bazı tohumlar zamanla filizlenebilir. Yani farkında olmadan yeni ağaçların yetişmesine de yardımcı olabilirim. Küçücük bir sincabın tabiatta böyle bir vazifesi olduğunu biliyor muydunuz?

BİZİM DE BİR YUVAMIZ VAR

Ağaçların kovuklarında veya uygun yerlerde kendime güvenli bir yuva hazırlayabilirim. Yuvamı kuru yaprak, ot ve başka yumuşak malzemelerle daha sıcak ve rahat hâle getiririm. Çünkü soğuk günlerde sıcacık yuvama dönmek benim için büyük mutluluktur.

EYLÜL BENİM İÇİN NEŞELİ BİR AY

Siz Eylül ayında okula hazırlanırken ben de kışa hazırlanıyorum. Siz çantanızda kitap ve defterlerinizi taşırken, ben de tohum, ceviz ve fındıklarımı taşıyorum geleceğim için. Şimdi gitmeliyim. Daha çok işim var.