Çoklu öğrenme biçimleri sağlanmalı

Pandemi sürecinde öğrenmenin farklılaştığını ifade eden bir rehber öğretmeni, “Öğrenmenin farklılaştığını bilmemiz lazım, öğrenciler için çoklu öğrenme biçimleri sağlamamamız gerekiyor” dedi.

18 milyon öğrenci, 1 milyonu aşkın öğretmen ve veliler, pandemi nedeniyle yeni bir eğitim modeline adapte olmaya çalışıyor. Her ne kadar bir dönem uzaktan eğitimle tamamlanmış olsa da yeni öğretim yılında öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin yaşadıkları sorunlar devam ediyor. Bianet’in haberine göre, sorunların en başında, internet, bilgisayar, televizyon gibi uzaktan eğitime erişim sağlamak için gerekli materyallerin eksiklikleri geliyor. Ancak sorunlar sadece eğitim materyallerine erişimle sınırlı kalmıyor.

Veliler dijital dünyadan uzak

Uzaktan eğitim sürecini, öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin sorunlarını ve çözümlerini İstanbul Maltepe’de bir orta öğretim kurumunda görev yapan rehber öğretmeni değerlendirdi. İsmini vermek istemeyen rehber öğretmen, uzaktan eğitimin zorunlu olarak tek başına kullanılmasının, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için şok durumu yaşattığını söylüyor: “Geçtiğimiz dönem salgının belirsizliği nedeniyle bir alışma süreci olarak geçti. Öğrenciler de veliler de hatta öğretmenler sürece yabancıydı. Eğitimin de bu şekilde devam edeceğine ikna olduğumuz için bu süreçte katılımda geçen döneme göre daha fazla. Fakat hala zorluklar devam ediyor çünkü uzaktan eğitim herkes için yeni bir süreç. Veliler için de bilinmedik bir şey, velilerin birçoğu dijital dünyadan uzak oldukları için öğrencilere çok fazla destek olamıyorlar.”

Sadece EBA’ya bağlı kalınmamalı

Pandemi sürecinde öğrenmenin farklılaştığını ifade eden rehber öğretmen, çoklu öğrenme biçimlerinin oluşturulması gerektiğini vurguluyor: “Öğrenmenin farklılaştığını bilmemiz lâzım, bu süreçte materyalleri daha verimli kullan- malıyız. Öğrenciler için çoklu öğrenme biçimleri sağlamamamız gerekiyor. Canlı ders haricinde de öğrencilerin öğrenmeyi bilmesi gerekiyor. Kendi başlarına da öğrenmeye itmemeliyiz. Bunu yaparken, öğrenci, öğretmen veli işbiriği içinde olmalı. Başka kaynaklar edinilmeli, skype, zoom, sadece EBA’ya bağlı kalınmamalı. Canlı ders dışında da öğrenmenin yolları öğretilmeli.”

Kolaylaştırıcı çalışmalar yapılmalı

“Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin psikolojilerini göz ardı etmemek gerekiyor. Okul hayata dair gizli becerilerin öğrendildiği yer. Arkadaşlık ilişkileri sorumluluk, problem çözme becerisi, bunların tamamı okulda öğreniliyor. Bu gizli müfredat açık müfredattan çok daha önemli. Bu süreçte öğretmenlere görev düşüyor. Ayrıca uzaktan eğitimde en önemli nokta sürekliliği sağlamak, süreklilik sağlanırsa ve- rim alınır. Sosyal yardımlaşma çalışmaları yapılırsa, evde duran ikinci bilgisayarlar öğrencilere ulaştırılmalı. Kolaylaştırıcı çalışmalar yapılmalı.”