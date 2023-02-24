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24 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 54

Deprem bölgesindeki öğretmen ve MEB personeline yer değişikliği hakkı tanındı

24 Şubat 2023, Cuma 15:08
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), deprem nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerde görev yapan öğretmen ve bakanlık personeline yer değişikliği hakkı tanındı.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, Bakan Mahmut Özer'in dört eğitim sendikasının temsilcileri ile bir araya geldiği belirtildi.

Özer, bakanlık merkez binasındaki toplantıda Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve Eğitim-İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer ile bir araya geldi.

Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy ile Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik'in de katıldığı toplantıda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'yı kapsayan bölgede görev yapan öğretmen ve MEB personelinin ilgili yasal hükümler kapsamında yer değişikliği ele alındı.

Bakanlıkça yılda iki kez yapılan mazeret tayini hakkı, bu yıl deprem nedeniyle 3'e çıkarıldı.

Açıklamaya göre, mazeret tayini hakkı olağanüstü hal ilan edilen bölgede yer alan illerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı görev yapan sözleşmeli/kadrolu öğretmen ve diğer personeli kapsayacak.

OHAL ilan edilen illerdeki personelden eşini veya çocuğunu deprem nedeniyle kaybedenlerle kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (eş, çocuk, anne, baba) bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını belgelendirenler, yer değiştirme başvurusu yapabilecek.

Başvuruları onaylanan personelin atanmak istedikleri ildeki norm kadro ve pozisyon durumuna bakılmaksızın atamaları gerçekleştirilecek.

Yer değişikliğine ilişkin ayrıntılar, yayımlanacak kılavuzda yer alacak.

AA

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