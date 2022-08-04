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4 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Eğitim göçü “tersten” başladı

04 Ağustos 2022, Perşembe 00:21
Çocuğu LGS sınavında istediği puanı alamayan velilerin birçoğu iyi bir eğitim için bir özel okula kayıt yaptırmayı şart görüyor ve imkanlarını zorluyor. Aileler, kısmı çözüm olarak Anadolu şehirlerindeki daha uygun özel okulları tercih ediyor.

Liseleri Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklandı, sınav puanına göre yapılacak okul tercihlerinin de sonlanmasıyla velilerin okul arayışı hızlandı.

Çocukları sınavda beklenin altında kalan birçok öğrenci velisi şimdiden özel okulların kapısını aşındırmaya başladı.

Eğitim sisteminde son yıllarda yapılan değişikliklerin, öğrenci ve veliler açısından birçok sonucu oldu. Çocuğu LGS sınavında istediği puanı alamayan velilerin birçoğu iyi bir eğitim için bir özel okula kayıt yaptırmayı şart görüyor ve imkanlarını zorluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlerdeki yüksek özel okul fiyatları çocuğunun eğitimi için Anadolu’ya göç eden ailelerin sayısını son yıllarda gözle görülür şekilde artırdı. Büyükşehirlerde özel okul fiyatları senelik 30 bin lira civarından başlarken, 150 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bunun yanına ders kitabı, servis ücreti, senelik okul üniforması gibi masraflar da eklediğinde en uygun özel okulda bile ailenin bir senede ödemesi gereken tutar 50 bin lirayı geçebiliyor. Aileler, kısmı çözüm olarak Anadolu şehirlerindeki daha uygun özel okulları görüyor. Büyükşehirlerde yaşamanın artan maliyeti de eklenince göç kaçınılmaz oluyor. Kimi zaman başka bir şehire, kimi zaman başka bir ilçeye...

İstanbul’da çocuk büyütmek zorlaştı

Bilge Yalçın da o velilerden biri. Bu sene LGS sınavına giren çocuklarının eğitimi için İzmir’de bir okula kayıt yaptırmış ve ailece taşınma kararı almışlar. “Bizim isteğimiz kızımızı sistemin içinden çıkarmak. Ezberci eğitim sisteminden çıkarmak” diyen Yalçın,  “Bu yüzden yurt dışı kapılarını da açacak yabancı okul isteğimiz vardı. Sınavda aksilikler oldu, kızımızın puanı istediği gibi gelmedi. İstanbul’daki yabancı özel okullara burslu girmeye puanı yetmedi. Belli anadolu liselerine puanı yetiyordu. Onu da biz istemedik, yetersiz bulduk” şeklinde konuştu. İstanbul’daki yaşam şartlarının da kararlarında etkili olduğunu vurgulayan Yalçın, “Böyle bir şehirde çocuk büyütmek her açıdan zorlaştı. Her şeyin başında İstanbul, bana kalırsa güvenlik sorunu olan bir yer haline geldi” diye konuştu.

(indyturk.com)

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