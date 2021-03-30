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30 MART 2021 SALI - YIL: 52

Görgü kuralları hepimiz için

30 Mart 2021, Salı
Yeni Asya İzmit Temsilciliği tarafından internet üzerinden düzenlenen programda konuşan ilahiyatçı yazar İbrahim Ersoylu, görgü kurallarının öncelikle aile içinde ana baba tarafından çocuklara gösterilerek öğretilmesinin önemine dikkat çekti.

Ali DÖNMEZ - İzmit - Yeni Asya

TOPLUMUN GÖRGÜ KURALLARINI ÖĞRENMEYE İHTİYACI VAR

Yeni Asya İzmit Temsilciliği tarafından her on beş günde bir zoom üzerinden on-line video konferans sistemi üzerinden organize ettiği ve 14.’sü gerçekleştirilen “Yeni Asya Gazetesi Yazarı ile Söyleşi” kapsamında, Eğitimci-İlahiyatçı-Yazar İbrahim Ersoylu ile “Görgü Kuralları” kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleşti. 

Bay ve bayan katılımcıların ayrı ayrı linkten takip ettiği programda moderatör ve katılımcıların sormuş olduğu sorulara cevap verdi. İlgi ile izlenen röportajda İbrahim Ersoylu, toplumun Kur’ân ve Sünnete göre görgü kurallarını öğrenmeye ve hayata tatbik etmeye şiddetle ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Yazar, toplumdaki görgü kurallarına aykırı uygulamalara şahit olduğu için bu kitabı yazmaya karar verdiğini, sonra bu alanla ilgili Kur’ân ve Sünnet kaynaklarını tarayarak kitap dosyasını oluşturarak onu Neşriyat servisine takdim ettiğini söyledi.

PEYGAMBERİMİZ ÖRNEK OLDU

Ersoylu, Cenab-ı Hak tarafından bütün insanlara rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (asm), diğer peygamberlerden farklı olarak iman esasları ve İslâm rükünleri yanında, sofrada nasıl yemek yiyeceğimizden aile ve toplum hayatında nasıl davranacağımıza kadar hayatın her safhasına dair adab-ı muaşereti (görgü kuralları) bize bizzat göstermiştir. Âdetlerini, Hz. Peygamber’in (asm) gösterdiği şekilde yapan bir Müslüman, amellerini ibadete dönuşturmuş olacağını belirterek, örneklerle izah etti.

İslâm “hak, adalet, hürriyet dini” olduğu gibi, “nezaket ve kibarlık dini”dir. Hz. Peygamber (asm), getirdiği İlâhî mesajla; vahşî Cahiliyye devrinin insanlarını irşad ederek “Sahabe” mertebesine yükseltmiş, zamanın medenî toplumlarına muallim ve üstad olacak bir seviyeye getirmiş olduğunu söyledi.

MEDENİ TOPLUMUN ŞARTI

İslâm’ın istediği mânâda medenî bir toplum haline gelebilmek için Kur’ân ve Hadîs’e göre adab-ı muaşereti öğrenmeye ve uygulamaya çok ihtiyacımız olduğunu belirtti.

Ersoylu, görgü kurallarının öncelikle aile içinde ana baba tarafından çocuklara gösterilerek öğretilmesinin önemine dikkat çekti.

Röportajın sonunda Yazar, mevzu alâkalı kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.

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