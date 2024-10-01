Hafızlık eğitimini bitiren 81 öğrenci icazet aldı

İstanbul’da hafızlık eğitimini tamamlayan 81 öğrenci için icazet töreni gerçekleştirildi. Bayrampaşa Kocatepe Camisi’nde, İlim Kültür Sağlık Eğitim Çevre ve Sosyal Yardım Vakfınca (İLKSEÇ) düzenlenen törene, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlandı.

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, hafızların, bundan sonraki eğitimlerini de tamamlayarak, Kur’an’ı iyi anlayıp değişen ve gelişen dünyaya daha iyi entegre olmaları temennisinde bulundu. AA

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