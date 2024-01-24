İletişimde Risale-i Nur eksenli bakış

İstanbul Yeni Asya okuyucuları tarafından tertiplenen “Gençlik Ve İletişim” konulu panel Yeni Asya Vakfı Mehmet Kutlular Salonunda, geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü üniversite öğrencisi Ömer Faruk Dağaşan’ın yaptığı panele, Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç ile Harran Üniversitesi öğretim görevlisi, yazar Sebahattin Yaşar konuşmacı olarak katıldı.

Abdurrahman Kılıç eğitimde iletişimin önemi ve çağdaş iletişimin nasıl olması gerektiği üzerinde dururken, Sebahattin Yaşar aile içi iletişim üzerine bina ettiği konuşmasında, gençlerle pozitif iletişimi, iletişimde okumanın önemini ve Risale-i Nur eksenli bakışı örneklendirerek anlattı. İki tur halinde devam eden ve ilgiyle izlenen panel, soru-cevap bölümüyle sona erdi. Panel, İstanbul youtube kanalından da canlı olarak yayınlandı… İstanbul - Seyhan Şentürk

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