Dünyada yılın en iyi 100 üniversitesi sıralamasında Türkiye’den hiçbir üniversite yok.

104 ülkeden 1500 üniversite

QS 2024 Dünya Üniversiteleri Sıralaması açıklandı. İngiltere’de faaliyet gösteren Quacquarelli Symonds şirketi tarafından 20 yıldır düzenlenen listede, dünya genelinde 104 ülke ve bölgeden bin 500’ü aşkın lisans üstü eğitim kurumu çeşitli akademik kriterlere göre değerlendiriliyor.

17.5 milyon akademik makale

Bu listelemede yaklaşık 17.5 milyon akademik makale, 240 bini aşkın lisans üstü eğitim görevlisi ve uzmanın değerlendirmesi göz önüne alınıyor. Sıralamanın ilk 10’unda Avrupa’dan beş üniversitenin yer alması ve ABD’deki eğitim kurumlarının başarısı dikkat çekiyor.

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İlk 100’de yokuz

QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda ilk 100’de Türkiye’den üniversite yok, ODTÜ 336’ncı sırada.

Dünyanın en iyi akademik eğitim kurumlarının listelendiği QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda 2024 yılında da Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) faaliyetlerini yürüten Massachusetts Teknoloji Üniversitesi (MIT) podyumda arka arkaya 12. defa ilk sırayı alarak bir rekora imza attı. Avrupa ve Kuzey Amerika’daki eğitim kurumlarının listenin zirvesini domine ettiği sıralamada MIT 100 üzerinden tam puan aldı. İngiltere’de faaliyet gösteren Quacquarelli Symonds şirketi tarafından 20 yıldır düzenlenen liste, dünya genelinde 104 ülke ve bölgeden bin 500’ü aşkın lisans üstü eğitim kurumunu çeşitli akademik kriterlere göre değerlendiriliyor. Bu listelemede yaklaşık 17.5 milyon akademik makale, 240 bini aşkın lisans üstü eğitim görevlisi ve uzmanın değerlendirmesi göz önüne alınıyor.

İlk 10’da beş Avrupa üniversitesi

Sıralamanın ilk 10’unda Avrupa’dan 5 üniversitenin yer alması ve ABD’deki eğitim kurumlarının başarısı dikkati çekiyor. Listenin ilk 10’unda sırasıyla MIT (ABD-100 puan), Cambridge Üniversitesi (İngiltere-99.2 puan), Oxford Üniversitesi (İngiltere-98.9 puan), Harvard Üniversitesi (ABD-98.3 puan), Stanford Üniversitesi (ABD- 98.1 puan), Imperial College Londra (İngiltere-97.8 puan), ETH Zürih (İsviçre-93.3 puan), Ulusal Singapur Üniversitesi (NUS) (Singapur-92.7 puan), University College Londra (UCL) (İngiltere- 92.4 puan) ve 90.4 puanla ABD’deki Berkeley Kaliforniya Üniversitesi (UCB) yer alıyor. QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda 2024’te zirveyi İngiltere’deki eğitim kurumları domine etti. Listede ilk 5’e giren üniversiteler sırasıyla Cambridge Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Imperial College Londra, ETH Zürih ve University College Londra oldu.

ODTÜ 336’ncı sırada

Euronews Türkçe’nin haberine göre, QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması’na 2024’te en üst sıradan giren Türk üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) oldu. Listede 32.2 puanla 336’ncı sırada bulunan ODTÜ’yü, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) (404’üncü sıra-27.6 puan), Koç Üniveristesi (431’inci sıra-26.2 puan), Bilkent Üniversitesi (502’nci sıra-23.1 puan) ve Boğaziçi Üniversitesi (514’üncü sıra-22.7 puan) takip ediyor. Sıralamada Çİn Halk Cumhuriyeti’nde bulunan üniversitelerin yükselişi bir başka göz çarpan unsur.

Haber Merkezi