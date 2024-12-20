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İslâm, insanlık için kurtuluş reçetesi

20 Aralık 2024, Cuma 02:43
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dünyayı kuşatan savaş, işgal, açlık, yoksulluk, göç gibi problemlerin insanlığı umutsuzluğa sürüklediğini ifade ederek, İslâm’ın bütün insanlık için kurtuluş reçetesi olacağını söyledi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda düzenlenen 44. İl Müftüleri İstişare Toplantısı’nın sonuç bildirgesini açıkladı. Dünyanın siyasî, hukukî, içtimaî ve ahlâkî açıdan derin krizlerin yaşadığı kaotik bir süreçten geçtiğini söyleyen Erbaş, sadece belli bir kesimin çıkarları üzerine inşa edilen küresel sömürü düzeninin devam ettirilebilmesi adına bütün insanî değerlerin ayaklar altına alındığını belirtti.

Tüm dünyanın gözleri önünde tarihte eşine ender rastlanan vahşetlere, katliamlara, soykırımlara şahit olunduğunun altını çizen Erbaş, “İşgalci siyonistlerin Gazze’de fütursuzca işlediği cinayetler ve uyguladıkları soykırım karşısındaki sessizlik, aslında insanlığın nasıl karanlık bir çağdan ve kurak bir iklimden geçtiğinin apaçık kanıtıdır. Bu durum, yeryüzünde adalet ve merhametin egemenliği için çalışanların yüklendiği sorumluluğun önemini ve ağırlığını gözler önüne sermektedir.” diye konuştu.

ÇAĞIN MESELELERİNE İSLÂM DÜŞÜNCESİNDEN ÇÖZÜMLER

Erbaş, bugün bütün dünyayı kuşatan savaş, işgal, açlık, yoksulluk, göç gibi sorunların insanlığı umutsuzluğa sürüklediğini ifade ederek, “Böyle bir vasatta çağın sorunlarına İslâm düşüncesinden çözümler üreterek insanlığı İslâm’ın bilgi, varlık ve hayat anlayışıyla buluşturacak çalışmalara hız verilmesi zaruret hâline gelmiştir. İslâm’ın adalet, merhamet, barış ve itidal değerleri zemininde inanca, bilgiye, bilince ve güzel ahlâka dayalı hayat tasavvuru, bütün insanlık için kurtuluş reçetesi olacaktır.” dedi.

Dünyanın hızlı bir değişim sürecinden geçtiği şu günlerde Müslümanların inisiyatif almasının İslâm toplumlarının ve tüm insanlığın geleceği adına hayati önem arz ettiğini vurgulayan Erbaş, Müslümanların öncelikle fitne ve tefrikaya sebep olacak anlamsız tartışmaları terk ederek cesaret ve öz güvenle imkanlarını seferber etmesinin ötelenemez bir sorumluluk olduğuna dikkati çekti.

 

AA

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