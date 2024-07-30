İsrail, Gazze'de 10 bin öğrenci ile 400 öğretmeni katletti

Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail'in saldırıları nedeniyle 39 bin öğrencinin liselere geçiş sınavına katılamadığını duyurdu.

Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail'in saldırılarının 10 aydır devam ettiği ve insanlık felaketinin her geçen gün derinleştiği Gazze Şeridi'nde 10 bin öğrenci ile 400 öğretmenin öldüğünü, 39 bin öğrencinin de liselere geçiş sınavına katılamadığını açıkladı.

Filistin Eğitim Bakanı Emced Barham, liselere geçiş sınavlarının birinci turunun sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki Filistinli öğrencilerin durumuna dair konuştu.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki 39 bin Filistinli öğrencinin liselere geçiş sınavına giremediğini paylaşan Barham, 10 bin öğrenci ile 400 kadar öğretmenin de öldüğünü paylaştı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) paylaştığı rakamlara göre, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'de başlayan saldırıları nedeniyle 625 bin öğrenci eğitimden mahrum kalıyor. Gazze Şeridi'ndeki eğitim kurumlarının yüzde 88'i zarar görmüş durumda.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 363 Filistinli öldü, 90 bin 923 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 331'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 684 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 592 Filistinli öldü.