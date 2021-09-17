İyi eğitim için çocuk görüşü alınsın

Çocuk Vakfı, 1-3 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da düzenlenecek 20. Millî Eğitim Şûrâsı için önce “çocuk görüşü” alınmasını önerdi.

Şûra için belirlenen öncelikli temalar şûrânın muhteva çerçevesini sınırlandırdığı gibi öngörülen hazırlık süresi de yeterli değildir. Çocuk Vakfı’nın açıklaması şöyle:

“20. Millî Eğitim Şûrâsı için öngörülen 75 günlük hazırlık süresi yeterli değildir. Ortaya çıkan eğitim açığının gerçek nedenlerini ortaya koyan Durum Tespiti Raporu hazırlanmadan Şûra düzenlenmemelidir.

Şûranın, “Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği”, “Meslekî Eğitimin İyileştirilmesi” ve “Öğretmenlerin Meslekî Gelişimi” temalar ile sınırlandırılması yerine, eğitim ve öğretimin bütün bileşenlerini kapsaması gerekirdi. Okul öncesinden üniversite giriş sistemine kadar ilgili bütün konularda ülke ölçekli çalışma grupları için çocuk, veli, ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüşü alınarak eğitim ve öğretimin bileşenleri ve paydaşlarını kapsaması öngörülmelidir.

ÇOCUK GÖRÜŞÜ ALINMAMASI ÜZÜNTÜ SEBEBİ

Şimdiye kadar gerçekleşmiş olan 19 Şûrada olduğu gibi, 20. Şûrada çocuk görüşünün alınamayacak olması ise derin üzüntü ve kaygı sebebidir. Özellikle Kovid-19 virüsü salgını sonrası ortaya çıkan eğitim ve öğretim açığının başat öznesi olan çocukların görüşünün alınamayacak olması Şûrâ kararlarının gerçek ihtiyacı karşılamayacak kararlar alınacağı anlamına gelecektir. Çocuk Vakfı olarak, 8-11, 12-14, 15-17 yaş grubu çocuklarımızın nasıl bir eğitim istediklerine yönelik görüşlerinin alınmasını öneriyoruz. 19. Millî Eğitim Şûrâsı çerçevesinde ülke ölçekli çocuk görüşü alınması amacıyla çocuklarımızın katılımıyla Türkiye Çocuk Meclisi kurulmalı ve bu meclis Şûrânın asıl paydaşı durumuna getirilmelidir. Zekâ ve yetenekleri öldüren bir eğitim sisteminden zekâ ve yetenekleri geliştirecek yeni bir ekosisteme geçilebilmesi için, 20. Millî Eğitim Şûrâsı’nın, Eğitim Sistemi’nin temel amaç ve hedefleri yanında; eğitim felsefesi, eğitim ve öğretim yöntemleri, öğretmen yetiştirme, müfredat, ders kitabı, eğitim ve öğretim modelleri, insan kaynağı yetiştirme anlayışı ve eğitim yönetiminin yenilenmesi konularında partiler üstü bir anlayışla gerçekleşmesini öneriyoruz.”

SEDAT SERDAR - İSTANBUL