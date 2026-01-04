Kar taneleriyle gelen merhamet - Can Kardeş 2026 Ocak sayısı çıktı

Can Kardeş Dergisi, yeni yılın ilk sayısında çocukları kar tanelerinin merhameti ve üç ayların sıcaklığı ile kucaklıyor.

Can Kardeş Çocuk Dergisi, 2026 yılının ilk sayısını okurlarıyla buluşturdu. “Kar taneleriyle gelen merhamet” başlığıyla çıkan Ocak sayısı, kış mevsiminin kar neşesini ve üç ayların manevî sıcaklığını çocukların dünyasına taşıyor.

Kar tefekkürü

Bu sayıda Arif, karın sessiz dilini dinleyerek kışı tefekkür ediyor. Hikâye sayfalarında Mehtap Yıldırım Yükselten’in kaleminden çıkan kahraman, kar tanelerinin mucizevî yolculuğuna şahitlik ediyor. Vız Vız Arı’nın bir kar tanesiyle yaptığı sohbet ise hem eğlenceli hem düşündürücü. Mizah sayfalarında kar ve kış temalı espriler, çocuklara tebessüm ettiriyor.

Üç Aylarda neler yapalım?

Aktüel sayfalarında üç ayların ruhuna uygun olarak ibadet bilincini tazeleyen Can Kardeş, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını çocukların dünyasına anlaşılır bir dille taşıyor. “Ne Haber” köşesinde Kübra Abla, çocukları sabah namazında buluşmaya davet ediyor. Camilerde düzenlenen programların üç aylarla birlikte ayrı bir anlam kazandığını hatırlatılıyor.

Başka neler var?

Tarih ve çizgi sayfalarında “Tarih Dede” çocukları Osmanlı dönemine götürerek Kâbe ve Harem-i Şerif’teki tarihî hassasiyeti aktarırken, Bizim Can ve ekibinin Filistinli Beşir’e uzanan yardım yolculuğu ile Münevver Teyze ve torunlarının hikâyesi üzerinden dayanışma, gayret ve mücadelenin önemi vurgulanıyor. Hayvanlar Âlemi köşesi de sevimli dostlarımızın bilinmeyen yönlerini öğretiyor.

Gazzeli çocuklar unutulmadı

Derginin bu sayısında, Gazze’de çadırlarda hayata tutunmaya çalışan Filistinli çocuklar için dualar hatırlatılırken, merhametin sınır tanımadığı mesajı veriliyor. Sokak hayvanları için yapılabileceklere de bu sayıda yer veriliyor.

Can Kardeş Dergisini nasıl alabilirim?

Can Kardeş Çocuk Dergisi, Yeni Asya satış mağazalarından, temsilciliklerden ve internet üzerinden temin edilebiliyor. Can Kardeş, her ay çocukları nitelikli, güvenilir ve değerler eğitimi odaklı içeriklerle buluşturmaya devam ediyor ve okudukça güzelleşen bir dünya için çocukların yanında olmayı sürdürüyor.

İSTANBUL / YENİ ASYA - İREM ÖZDEMİR