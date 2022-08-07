Kiralar uçtu, öğrenciler zorda

Üniversitelerin gelecek ay açılması ile birlikte öğrencilerin barınma stresi de artıyor. Devlet ve özel yurtların yatak kapasitelerinin yetersiz kalacağı belirtiliyor.

Talep çok, arz yok, fiyatlar düşmez

Kurum: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak

Bu yıl yurt başvurularının 3-4 kat artması beklenirken, devlet yurtlarının yetersizliği ve fahiş kiralar barınma krizine davetiye çıkardı. Devlet ve özel yurtların yatak kapasitelerinin ise yetersiz kalacağı belirtiliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 780 yurtta, 745 bin 293 yatak kapasitesi olduğunu, 2021 yılında da önceki yılların iki katı oranında başvuru olduğunu açıkladı. Kasapoğlu, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un soru önergesine verdiği cevapta, “31 Ocak 2022 tarihi itibarıyla yurtlarımızda barınmak üzere 673 bin 588 öğrenci başvuruda bulundu, yerleştirme işlemleri devam etmektedir” dedi.

2 BİN 500 LİRADAN BAŞLIYOR

Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan, ‘Ekonomik kriz nedeniyle kira fiyatları uçtu. Ankara’da (1+0) kiralık evler bile 2 bin 500 liradan başlıyor. 2022-2023 eğitim döneminde önceki yıllara göre 3-4 katlık artış olacak. Yurt krizi tavan yapacak” diye konuştu. İktidarın barınma krizini önleyecek hiçbir hazırlık içerisine girmediğini belirten CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Özel yurt fiyatları el yakıyor. Ankara’da, İstanbul’da oda fiyatları 2 bin liranın üzerinde. İktidar ise yurt yapımı için ayrılan hazine arazilerini rant amaçlı kullanıyor. ” diye konuştu.

İstanbul - anka