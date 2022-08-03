"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

'Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak'

03 Ağustos 2022, Çarşamba
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak. Yaptığımız projelerle de buna imkan sağlayacağız." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

 

Yüksek kira ve konut fiyatlarına ilişkin Bakanlığın konuyla ilgili çalışmalarının sorulması üzerine Kurum, konuyla ilgili şikayetlerin takibini Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptıklarını söyledi.

Bakan Kurum, Bakanlığın kira ve konut artışını titizlikle takip ettiğini belirterek "Kira ve konut fiyatlarında da gerileme olacak. Yaptığımız projelerle de buna imkan sağlayacağız. İnşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de açıkta bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

"Kira artışı suni bir artıştı, bunu hep söylüyoruz. Bizim hamlelerimizle durumda iyileşme olacak. Arzda sıkıntı varsa sıkıntıyı giderecek süreci Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşacak. Fiyatların gerilemesine neden olacak ve sistem oturacak." ifadesini kullanan Kurum, sosyal konut projesinin detaylarının eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşılacağını söyledi.

Dünyadaki tedarik zincirinin oturmasıyla ülkelerin üretime geçtiğini, inşaat sektörünün ana maliyetlerinden demir ve çimento maliyetlerinin de gerilemeye başladığının altını çizen Kurum, "Arz arttı, talep aynı kalınca mecburen fiyatlar da geriliyor." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de California ve Illinois eyaletlerinde de acil durum ilan edildi

    Sırbistan'dan gerilimi körükleyen açıklama: Kosova, Sırbistan'ın bir parçasıdır

    Almanya’da 2724 maymun çiçeği vakası gözlemlendi

    Yüksek Askeri Şura toplantısı yarın

    Fenerbahçe, Kupa 2'de 125. maçına çıkacak

    Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı

    Temmuz ayında en çok satan hangi markalar ilgi gördü?

    Çin'den Pelosi'nin Tayvan ziyaretine kınama

    Tayvan'dan Pelosi'ye şeref madalyası

    Ukrayna'dan gelen gemi denetleniyor

    TÜİK'e göre enflasyon yüzde 79,6

    “Din partisi” en çok dine zarar verir

    O sanayici konuştu

    Muhalefet ihraçlara sessiz kalmasın

    7.2 milyon kişinin aylık geliri 1668 TL’nin altında

    'Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak'

    Keşke Cennet olsa...

    Halis Aygün görevden alındı

    Keşke tarımın önemini daha önce anlasaydık

    Ekonomi uçurumdan yuvarlanan çığ gibi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Keşke Cennet olsa...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP İhvan’ı nasıl ortada bıraktı?
    Genel

    Muhalefet ihraçlara sessiz kalmasın
    Süleyman KÖSMENE

    Ailem kul hakkıma girmiş olmuyor mu?
    Ahmet BATTAL

    Bir ben miyim üzülen ve şaşıran?
    Genel

    O sanayici konuştu
    Genel

    “Din partisi” en çok dine zarar verir
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Sırat köprüsünde sürat
    Faruk ÇAKIR

    Kötü örneklerin verdiği zarar
    Genel

    Halis Aygün görevden alındı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.