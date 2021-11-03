Kontenjanlarının yüzde 14’ü boş kaldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerdeki kontenjanın yüzde 14’ünün boş kaldığını söyledi.

Özvar, Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. YÖK başkanı, yükseköğretim kurumlarının yayın sayılarına bakıldığında son beş yılda kayda değer bir artış yaşandığını belirterek, 2015’te 44 bin dolayında yayın varken geçen yıl bu sayının 56 bin 500’ü geçtiğini söyledi. Özvar, “Kayıtlar tamamlandı. Bu sene itibarıyla toplam kontenjan 1 milyon dolayında. İki ek yerleştirme ilân ettik. Ek yerleştirmelerden sonra kalan boş kontenjan toplam kontenjanın yüzde 14’ü kadardır” dedi. AA

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