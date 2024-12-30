KPSS kalkıyor, ya mülakat?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarında KPSS’nin kaldırılacağını açıkladı.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 yılı değerlendirmesi yaparken, eğitimde yeni kararları da açıkladı. Bakan Tekin, ilkokullarda karnenin kaldırılacağını ve bunun yerine gelişim raporu uygulamasına geçileceğini söyledi.

Türkiye gazetesinin haberine göre Bakan Tekin, özetle şunları söyledi: “2025’te öğretmen adayı arkadaşlarımız için KPSS olmayacak. ‘Akademi Giriş Sınavı (AGS)’ adıyla bir sınav gerçekleştireceğiz. Sınavı 13 Temmuz’da ÖSYM yapacak. AGS sonuçlarına göre Millî Eğitim Akademisine giriş süreci başlayacak. Akademideki eğitimden sonra da öğretmen arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz. 2024 KPSS’ye giren öğretmen arkadaşlarımız için kadro dağılımlarını yapıldıktan sonra alıma çıkacağız. ‘Öğretmen Akademi’ henüz yürürlüğe girmedi. Mülakatta adaletsizlik yapıldığını ve sıralamaları değiştiği için atanamadıklarını söyleyen öğretmenlere tepki gösteren Bakan Tekin, “Ben bu arkadaşlarla sohbet ediyorum. Diyorum onlara ‘Sana bir haksızlık varsa hemen şikâyetini yap, gereğini yapalım’ diye... ‘Yok bana yapılmadı ama başka ilde bir arkadaşa daha yüksek bir not verildi’ deniliyor. Tamam da mülakat bu ama. Şimdi burada komisyonlar arası adaletsizlik diye tanımlanabilecek bir şey yok” dedi.

LGS ne olacak?

Bu yıl özel okul ücretleri 180-200 bin lira bandındaydı. Özel okullar eğitim ücretlerine enflasyon oranında zam yapamadıkları zaman bunu başka alanlarda telafi etme yoluna gidiyorlardı. Okul ücretleri, fahiş ücretle kitap satma gibi konularda yönetmelik çalışmamız var. Orada da bir düzenleme yapacağız. Velilere tavsiyem açıkladığımız müfredata, ulaştırdığımız materyallere odaklansınlar. Sınav sistemi değişir değişmez öyle bir şey söylemiyorum ama sınavın içeriğiyle ilgili değişiklikler iin zaten hazırlıklarımız da var. Sınavın içeriği de bu formata dönecek. Yani programla uyumlu hâle gelecek”

Haber Merkezi