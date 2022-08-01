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1 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Kur’an öğrenenlere yemek ikram ediyor

01 Ağustos 2022, Pazartesi
Metin Kaçar, 25 yıldır İstanbul Fatih’te Hürrem Çavuş Camii’nde imamlık yapıyor. Onu farklı kılan ise yaz Kur’an Kursu’na katılan öğrencilere, yemek pişirmesi.

Yaptığı yemekleri de cami avlusunda ikram ediyor. İmam Metin Kaçar, yaz tatilinde yaklaşık 400 öğrenciye Kuran-ı Kerim dersi veriyor. Öğle vakti cami avlusunda kendi pişirdiği yemekleri, kurdukları masalarda öğrencilere ikram ediyor, jest yapmayı da ihmal etmiyor.  Pişirilen yemekler cami bahçesinde kurulan masalarda çocuklara ikram ediliyor. Yemeklerini yiyen çocuklar ise daha sonra Kuran-ı Kerim dersi görecekleri sınıflara doğru yola çıkıyor.

Her gün farklı bir menü çıkıyor

İbadet sevdalısı bir gençlik için gayret ettiklerini söyleyen imam Metin Kaçar, şöyle anlatıyor: “Bugün yemeklerini ikram ettiğim yavrularımın yarın ne yiyeceklerini düşünmeden edemiyorum. Her yıl yüzlerce yavrumuz, kursumuza kaydını yaptırırlar, yüzlerce evladımızı Allah’ın kelamıyla tanıştırmanın mutluluğunu yaşarız. Bu sene de resmi kaydımız 630 civarında. Her gün 400-450 yavrumuz gelerek kursumuzda Allah’ın kelamını öğreniyorlar.”Kur’an-ı Kerim Kursu kapanış programında başarı gösteren öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek. 

İstanbul - TRT Haber

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