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26 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

LGS’de 562 öğrenci tam puan aldı

25 Haziran 2023, Pazar
LGS sınavında, 562 öğrencinin tüm soruları doğru cevapladığı ve tam puan aldığı açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 562 öğrencinin 500 tam puan aldığını açıkladı.

MEB’in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 82 oldu. Sınava katılan 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi” denildi.

Haber Merkezi

Haber Merkezi

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