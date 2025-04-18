MEB’e bağlı okullara 400 bin ton kömür dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılında, bakanlığa bağlı okulların ısınma ihtiyacını karşılamak amacıyla azamî 400 bin ton kömür dağıtacak.

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, kömürlerin tedarik ve dağıtımı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) tarafından yapılacak. Kömür dağıtımında, dağıtım miktarı; derslik sayısı, bina yapıları ve iklim koşulları dikkate alınarak belirlenecek. İhtiyaç hâlinde kömür miktarının artırılabileceğinin yer aldığı kararda, kömürlerin sevkiyatının MEB ile TKİ arasında yapılacak protokole göre yürütüleceği, dağıtımın ise il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda sağlanacağı kaydedildi. Haber Merkezi Haber Merkezi

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