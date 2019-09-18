"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Meslek liselerinden üretime katkı

18 Eylül 2019, Çarşamba 00:57
MEB istatistiklerine göre, bu yılın 8 ayında bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde yapılan üretimden 171 milyon liralık gelir elde edildiğini bildirildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Türkiye’nin dört bir yanındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında döner sermaye kapsamında üretilen ürün ve hizmetlerin kataloğunun yer aldığı web portalı oluşturduklarını bildirdi.  Özer, MEB istatistiklerine göre, bu yılın 8 ayında bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde yapılan üretimden 171 milyon liralık gelir elde edildiğini bildirdi.

Tek tıkla ulaşım hizmeti

Ürünler ve hizmetlerin mesleki ve teknik ortaöğretimde okuyan öğrencilerin uygulama becerilerini geliştirdiğinin altını çizen Özer, şu değerlendirmelerde bulundu: “Öğrencilerimiz, bir taraftan eğitim aldıkları alanlarla ilgili pratik becerilerini geliştirirken diğer taraftan üretime katkıları ölçüsünde asgari ücrete kadar gelir elde edebiliyor. Bakanlık olarak bu konuda tüm okullarımızı teşvik ediyoruz. Bu kapsamda hazine kesintisinin yüzde 15’den yüzde 1’e düşmesi üretim kapasitesinin artmasına çok önemli katkıda bulundu. Bu yıl, üretimde 2018’e göre yaklaşık yüzde 40’lık bir artış oldu. Şimdi bu hizmetlerin görünürlüğünü artırmak ve erişimini kolaylaştırmak için yeni bir adım daha atmış bulunuyoruz. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirilen ve hizmete alınan web ortamındaki ürün kataloğu ile artık döner sermaye işletmesi bulunan tüm okullarımızda üretilen ürünler ve sağlanan hizmetlere tek bir noktadan erişilebilecek.”

Web portalı oluşturduk

“Türkiye’nin dört bir yanındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında döner sermaye kapsamında üretilen ürünlerin kataloğuna erişim için web portalı oluşturduk” ifadesini kullanan Özer, portalın “http://mtedose.meb.gov.tr” adresinden erişime açıldığını bildirdi. Özer, şunları kaydetti: “Ürün kataloğunda mesleki ve teknik eğitim kurumlarına bağlı döner sermaye işletmelerinde üretilen ürünler ve sunulan hizmetler belirli kategoriler altında özellikleri ve görselleriyle birlikte yer alıyor. Katalogda 13 ana kategoride ürünler sergileniyor ve 78 alt kategoride okul araç gereçlerinden giyim, ayakkabı ve aksesuarlara, oyuncak, hediyelik eşyadan yapı ve enerji sistemlerine kadar bin 752 ürün ile ilgili detaylı bilgiye erişilebiliyor.”

 

AA

Okunma Sayısı: 97
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Putin'den tarihi ve acı mesaj

    En çok Türkiye etkilenecek

    Yeter artık ey Sisi

    Menderes’i duâlarla andık

    İnsan haklarına daha fazla yatırım
    📷

    Mülteci bir fotoğrafçının gözünden Filistin... Bir fotoğraf savaşı bitirebilir

    İspanya erken seçime gidiyor

    İsrail'de seçimler sona erdi: Anketlere göre Netanyahu kaybetti

    Trump, Ruhani ile görüşmeyi düşünmediğini açıkladı

    90 göçmen denizden kurtarıldı

    ABD Suudi Arabistan'daki petrol tesisi saldırısında İran'ı suçladı

    Hamas'tan 'Gazze Ablukası' ile ilgili açıklama

    Hindistan, Azad Keşmir'e göz dikti

    TFF Yönetim Kurulu, Erdoğan'ı ziyaret etti

    'Keşmir'de krize çözüm bulunsun'

    Benzin ve motorine zam

    Güney Kore'de bir milletvekili saçlarını kazıtarak hükümeti protesto etti

    Yenilenen İstanbul seçimi 40 milyon TL'ye mal oldu

    'Yargı paketinde idam cezası yok'

    Dolar 5,70'in altına düştü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Putin'den tarihi ve acı mesaj
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bataklığın ilacı: AB demokrasisi
    Süleyman KÖSMENE

    Çiçekte saklı nimetler
    Raşit YÜCEL

    Sokrat neyi arıyordu?
    Cevher İLHAN

    “Güvenli bölge” akameti…
    📷
    Genel

    Mülteci bir fotoğrafçının gözünden Filistin... Bir fotoğraf savaşı bitirebilir
    Genel

    İmar faaliyetleri hız kazandı
    Risale-i Nur'dan

    Barış, Kur’ân’ın hakikatleriyle mümkün
    Lütfiye Kef

    Yeni adımlara doğru

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.