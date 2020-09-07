KORONA SALGININI, “MÜFREDATIN SADELEŞTİRİLMESİ” BAŞTA OLMAK ÜZERE EĞİTİMDE KÖKLÜ REFORMLAR İÇİN BİR FIRSATA ÇEVİREBİLİRİZ.

ÖĞRENCİLER OKUDUĞUNU ANLAMIYOR

Prof. Dr. İbrahim Ortaş: “Öğrencilerimiz okuduğunu tam anlamıyor; farkındalığı düşük; sorun çözme becerisi ve soruya yaklaşım tutumları zayıf; soyut düşünme ve analitik çözümleme konusunda yetersiz. Tedbirini alarak yüz yüze eğitime dönülmeli.”

MÜFREDATA ONLINE SADELEŞTİRMESİ

“Sınıfta öğrenilmeyen bir ders kolay kolay kavranılmıyor. Müfredat online verilecek derslere göre sadeleştirilmeli. Temel dersler ortak müfredatla okutulabilir. Zorunlu seçmeli dersler kaldırılabilir veya online verilebilir. ”

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Müfredat reformunun tam zamanı

Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Ortaş, pandemi döneminin eğitimde müfredat reformu yapılması için en uygun zaman olduğuna dikkat çekti.

Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Ortaş, online eğitimin istenilen başarıyı gösteremediğini anlatan bir yazı kaleme aldı. Ortaş, yüz yüze eğitime dikkat çekerek, “Her ne kadar teknoloji gelişmiş olsa da üniversite eğitimi hele de lisansüstü yüksek öğenim tecrübe gerektiren, yüz yüze birlikte çalışılarak, tartışılarak kavranılması gereken bir konumda olması nedeniyle mutlak yüz yüze yapılması gerekir. Yukarıda da belirtildiği gibi öğrencilerimizin soyut düşünme ve analitik çözümleme konusunda yeterli olmadığı eğitimimizin en ciddî sorunudur. Öğrencilerimiz okuduğunu tam anlamamakta, sorun çözme becerisi ve soruya yaklaşım tutumları konusunda zayıf bulunmaktadır. Öğrencilerimizin farkındalığı düşük ve konudan dolayı mutlaka derslerin sınıfta yüz yüze yapılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Sınıfta öğrenilmeyen bir ders kolay kolay kavranılmıyor” ifadelerini kullandı.

Çocuğun IQ puanı düşüyor

Ortaş, çocukların okuldan uzak kalmaları üzerine yapılan bir araştırmayı örnek göstererek, “2. Dünya Savaşı’nda şartlar gereği farklı ülkelerde eğitime ara verilmesi sonucu yalnızca İngiltere’de 2 milyon çocuğun okula gidemediği biliniyor. Okuldan uzak kalmaların çocuklar üzerindeki etkisi ile ilgili Hollanda’daki çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada “savaş sırasında bir yıl veya daha fazla süre okuldan uzak kalan çocukların IQ puanlarındaki değişim incelenmiştir. Araştırma sonucunda çocukların okula geri döndükleri zaman IQ puanlarında düşüş olduğu ancak okula devam ile birlikte bu düşüşün hızla ortadan kalktığı belirlenmiştir” (https://www.egitimpedia.com/pandemi-tarihi-ve-egitim/). Ayrıca yükseköğretimin tam olarak gerçekleşmemesi sonucu mezun olan mühendislerin iş hayatında ve akademik hayatta çok başarılı olmadığı belirtilmiştir” dedi.

Eğitim nitelikli hale getirilmeli

Öneri olarak Ortaş, şunları ifade etti: “Eğitim ortamının fiziki alt yapısının, hijyen kuralları amaca uygun olarak düzenlenmesi (Öğrenci sayısı ve mekâna göre tedbirler ile dersler yapılabilir. 7 gün 15 saat esasına göre ders yapılabilir. Pandemi hastaneleri gibi prefabrik derslikler yapılarak derslikler içinde paravanlar yardımı ile fiziki mesafe sağlanabilir. İkili eğitim olabilir. Sabahçı-öğlenci, ders araları genişletilerek bir grup derslere alınırken diğer bir grup başka bir zamanda alınabilir). Yüz yüze eğitimde okulda geçirilen süre kısalmalı ve daha nitelikli hale getirilmelidir. Bu bağlamda zorunlu seçmeli dersler kaldırılabilir veya online verilebilir. Müfredat yeniden online verilecek derslere göre sadeleştirilmeli ve temel derslerden ortak müfredat okutulabilir. Dersler en fazla 30 dakika sürmeli, her iki ders arasında en az 15’er dakikalık teneffüsler konmalı, teneffüsler kademeli olarak düzenlenmeli ve sınıflar tamamen boşaltılarak havalandırılmalı ve öğrencilerin fiziki mesafelere uygun davranması sağlanmalı.”

İstanbul - Yeni Asya