Öğrenci yemeklerine iki ayda ikinci zam

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), öğrenci yemeklerine iki ayda ikinci zammını yaptı.

İTÜ, temmuzda öğrenci yemeklerine yüzde 100 zam yapmıştı. Öğle yemeği fiyatı beş liradan 10 liraya, akşam yemeği fiyatı 10 liradan 20 liraya çıkarılmıştı. Diken’de yer alan habere göre; öğle yemeğine bir zam daha geldi. Okulun internet sitesinde “güncellenen” verilerde öğle yemeği fiyatı 15 lira oldu. Böylelikle öğle yemeği fiyatı iki ayda üç katına çıktı. Haber Merkezi

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