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25 KASIM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Öğretmenler arasında kast sistemi sürüyor

25 Kasım 2023, Cumartesi 00:04
ÖĞ-DER Genel Başkanı Numan Gökmen, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, öğretmenlerin, kast sistemi gibi kadrolu, sözleşmeli ve ücretli olarak üçe bölündüğünü vurguladı.

LÜTFİYE KEF ÖZDEMİR - İSTANBUL

Şuurlu Öğretmen Derneği (ÖĞ-DER) Genel Başkanı Numan Gökmen, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, öğretmenlerin, kast sistemi gibi kadrolu, sözleşmeli ve ücretli olarak üçe bölündüğünü belirterek, “Bu 3 sınıf öğretmenlikte kadrolu olan bir öğretmen ile ücretli öğretmen aynı işi yaparken kadrolu öğretmenin aldığı maaş ücretlinin aldığı maaşın 3 katına çıkabilmektedir. Öğretmenlerdeki bu ayrımcılık MEB’in eseridir. Kaldı ki kadrolu öğretmenlerinde maaşları enflasyon karşısında erimiş bulunmaktadır. Kiralar öğretmen maaşlarını geçmektedir” dedi. 

Halen öğretmenlerin yetiştirilmesi, istihdamı özlük, idari, sosyal ve ekonomik olmak üzere pek çok sorunları olduğunu ifade eden Gökmen, “Aldıkları maaş halen yoksulluk sınırının altındadır. OECD ve Gelişmiş Batı ülkelerinde öğretmenlik mesleği kamuda en primli ve geliri en yüksek meslek grupları arasında yer aldığı halde, ülkemizdeki öğretmenlik mesleği aldığı maaş bakımından OECD ortalamasının gerisinde ve riskli meslek grupları arasında yer almaktadır. Hızını iyice artıran ekonomik kriz eğitim çalışanların iyice belini bükmüş durumdadır. Peki sorun sadece maaş mı, elbette değil ama iş barışını bozan ücretli kadrolu öğretmen gibi ayrımcılığın bir an önce ortadan kalkmasını diliyoruz. Bu sorun çözülmediği müddetçe öğretmenlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenler gününde yapacağı her açıklama samimiyetten uzak ve yüzeyseldir” diye konuştu.

Liyakat yok sayılırsa... 

Bir diğer sorununda öğretmen alımında uygulanan mülakat sistemi olduğunu ifade eden Gökmen,  “Ülkemizde uygulanan mülakat sisteminin liyakati tespitten çok torpilli olan kişilerin işe alma mekanizması olarak kullanıldığını herkes biliyor. Bizde liyakatten yanayız, elbette. Peki bu liyakati kimler tespit edecek? Kamu kurumlarında ve özel sektörde liyakat ve adalete riayet edilmesi sosyal hukuk devletinin tesisinin çalışma ve sosyal barışın sağlanmasının temel şartıdır. Zira; liyakat sisteminin yok sayıldığı ülkelerde, bilim, fikir, kültür ve sanat, spor, siyaset erbabı dışlanır; adalet askıya alınır, zulüm kurumsallaşır, böylece çalışma barışı bozulur. Ekonomiden, eğitime, sanattan, ticarete her alanda üretim toplumundan tüketim toplumuna doğru hızla yol alınmaya başlar. Kayırmacı sistemlerde kriterler işe göre değil adamına göre belirlenir” dedi. Gökmen, ayrıca, “Öğretmenler gününde herkesin malumu olan öğretmenlik mesleğinin değerini anlatmak öğretmenlerin sorununu çözmüyor. Öğretmenlerin sorunlarının çözümü için artık hamaset değil somut adımlar atılmalıdır.” dedi.

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