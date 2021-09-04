Okullar tam zamanlı açılsın

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sendikanın “Okullar Açılıyor. Niçin? Nasıl?” başlıklı anket çalışması sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yaptıkları ankete 43 bin 355 kişinin katıldığını bildiren Geylan, katılımcıların yüzde 58’inin okulların tam zamanlı açılmasını desteklediğini, yüzde 31’inin hibrit modelin devam etmesi görüşünde olduğunu aktardı. Ankete katılan eğitimcilerin yüzde 77,6’sının aşılandığını aktaran Geylan, eğitimcilerin yüz yüze eğitime hazır olduğunu belirtti. Geylan, “Ankete katılanların yüzde 36,2’si öğrencilere de aşı zorunluluğu getirilmesini isterken, yüzde 47,9’u 12 yaşından büyük öğrencilerin aşılanması gerektiği görüşünde” ifadelerini kullandı. Ankara - Recep Gören

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