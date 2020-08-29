Okullarda risk ortadan kalkmıyor

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi ve Antalya Tabip Odası, okulların açılmasıyla ilgili ortak basın açıklaması düzenledi.

Bianet’e göre, Antalya Tabip Odası Başkanı Naci İşoğlu, pandeminin yakın zamanda bitmesinin öngörülmediği bir dönemde okulların açılması kararının çok boyutlu değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. İşoğlu, şöyle devam etti: Öğrencilerin eğitimlerini, sosyal ve psikolojik gelişimlerini ve öğretmenlerin yanı sıra başta bütün okul çalışanları ve aileler olmak üzere milyonlarca kişiyi birinci derecede ayrıca bütün toplumun sağlığını ilgilendirmektedir. Ön koşul salgının kontrol altına alınmış olmasıdır.”

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