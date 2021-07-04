Okullarda telâfi eğitim programı başlıyor

Millî Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan “Telâfide Ben de Varım” programı 5 Temmuzda başlayacak ve 31 Ağustos’a kadar devam edecek.
Bakanlık tarafından TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak 31 Ağustos 2020’de başlatılan uzaktan eğitim, Kovid-19 tedbirleri sebebiyle kimi zaman uzaktan kimi zaman yüz yüze yürütüldü.
Sorumluluk sınavlarının tamamlanmasının ardından, 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı’nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan “Telafide Ben de Varım” programı 5 Temmuz-31 Ağustos’ta yapılacak.
Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ve etkinliklerle ilgili ayrıntılara “https://telafidebendevarim.meb.gov.tr” adresinden erişilebilecek.
AA