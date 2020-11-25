Okulların açılması yayılımı hızlandırdı

Eğitimciler yüz yüze eğitimin hazırlıksız başlatılmasının salgının yayılımda ciddi etkisi olduğunu söyledi.

MillÎ Eğitim Bakanlığı tarafından 21 Eylül’de seyreltilmiş eğitim modeliyle başlatılan yüz yüze eğitim, salgının artış göstermesi sebebiyle yeni alınan kararlarla 31 Aralık tarihine kadar uzaktan devam edecek. Bursa’da eğitimciler yüz yüze eğitimle birlikte virüsün öğrenciler ve eğitimciler arasında hızla yayıldığını belirterek okullardaki eksiklikleri dile getirdiler. Duvar’ın haberine göre Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy ve Eğitim-Sen Bursa Şube Başkanı Derviş Erdem, seyreltilmiş de olsa yüz yüze eğitimin hazırlıksız başlatılmasının salgının yayılımda ciddî etkisi olduğunu kaydetti.

‘HER ŞEY YOLUNDAYMIŞ GİBİ GÖRÜNDÜ’

Pozitif vak’aların ciddî rakamlara ulaşmasıyla hazırlıksız bir şekilde okulların apar topar kapatıldığını söyleyen Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Toy, Bursa’da yaptıkları ilk tesbitlerde 50 öğretmenin pozitif sonuç aldığını, daha sonra bu sayının gittikçe artarak pozitif öğretmen sayısının 100’lerle ve karantinadaki öğrenci sayısının binlerle ifade edildiğini belirtti. Bakanlığın ‘Okulum Temiz’ projesiyle okulların yüz yüze eğitime hazır hale getirildiğini söylediğini hatırlatan Toy, “Okullarda yeterli yardımcı personel yoktu. Temizlik için gerekli malzemeler temin edilmemişti. Öğretmenlere ve öğrencilere test yapılmamıştı. Okullar hazır olmadığı için kısa sürede salgın çok ciddî bir şekilde arttı. Kaç öğretmen pozitif? Kaç öğrenci pozitif, temaslı karantinada? Çağrılarımıza hiç karşılık gelmedi, sayılar açıklanmadı. Her şey çok yolundaymış gibi göründü” dedi. Çok sayıda öğretmenin yoğun bakımda ve karantinada olduğu bilgisini paylaşan Toy, “Bu vurdumduymazlık ve tedbirsizlik birçok meslektaşımızın hayatına mal oldu” ifadelerini kullandı.

‘UZAKTAN EĞİTİM FIRSAT EŞİTLİĞİ TEMELLİ OLMALI’

Uzaktan eğitimin fırsat eşitliği temelli olması gerektiğini belirten Yeliz Toy, ülkede internet alt yapısında sorunlar yaşandığını, bu sorunlar nedeniyle birçok öğrencinin eğitim sürecine dahil olamadığını aktardı. Salgın sürecinde özel okullar ve devlet okulları arasında derinleşen farka dikkat çeken Toy, “Devletin okulları kapatılıp özel okullar açık kalmaya devam ederse bu, bizim cezalandırılmamız olur. Özel okullardan devlet okullarına nakil yapılması durduruldu. Bunu da anlamak mümkün değil. Kamusal eğitim haktır” değerlendirmesinde bulundu.

Okulun adı çıkmasın diye vak’alar saklandı

Her okulda koronavirüsüne yakalanan öğrencinin ya da öğretmenin olduğunu söyleyen Eğitim-Sen Bursa Şube Başkanı Derviş Erdem, okul müdürlerinin vak’a sayılarını gizlemeye çalıştıklarını, “6,7, 10 vak’a olan okullar var. Okulun adı çıkmasın, veliler paniklemesin diye saklamaya çalışıyorlar. Zaten veli biliyor bunu. Fabrikalardan aldığımız bilgilere göre yüzde seksen oranında pozitif vak’alar var. Öğrencilerimizin velileri fabrikalarda çalışıyor. Veliler öğrenciye, öğrenciler okullara taşıyor” sözleriyle anlattı.