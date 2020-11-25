"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Okulların açılması yayılımı hızlandırdı

25 Kasım 2020, Çarşamba 21:11
Eğitimciler yüz yüze eğitimin hazırlıksız başlatılmasının salgının yayılımda ciddi etkisi olduğunu söyledi.

MillÎ Eğitim Bakanlığı tarafından 21 Eylül’de seyreltilmiş eğitim modeliyle başlatılan yüz yüze eğitim, salgının artış göstermesi sebebiyle yeni alınan kararlarla 31 Aralık tarihine kadar uzaktan devam edecek. Bursa’da eğitimciler yüz yüze eğitimle birlikte virüsün öğrenciler ve eğitimciler arasında hızla yayıldığını belirterek okullardaki eksiklikleri dile getirdiler. Duvar’ın haberine göre Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy ve Eğitim-Sen Bursa Şube Başkanı Derviş Erdem, seyreltilmiş de olsa yüz yüze eğitimin hazırlıksız başlatılmasının salgının yayılımda ciddî etkisi olduğunu kaydetti. 

‘HER ŞEY YOLUNDAYMIŞ GİBİ GÖRÜNDÜ’

Pozitif vak’aların ciddî rakamlara ulaşmasıyla hazırlıksız bir şekilde okulların apar topar kapatıldığını söyleyen Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Toy, Bursa’da yaptıkları ilk tesbitlerde 50 öğretmenin pozitif sonuç aldığını, daha sonra bu sayının gittikçe artarak pozitif öğretmen sayısının 100’lerle ve karantinadaki öğrenci sayısının binlerle ifade edildiğini belirtti. Bakanlığın ‘Okulum Temiz’ projesiyle okulların yüz yüze eğitime hazır hale getirildiğini söylediğini hatırlatan Toy, “Okullarda yeterli yardımcı personel yoktu. Temizlik için gerekli malzemeler temin edilmemişti. Öğretmenlere ve öğrencilere test yapılmamıştı. Okullar hazır olmadığı için kısa sürede salgın çok ciddî bir şekilde arttı. Kaç öğretmen pozitif? Kaç öğrenci pozitif, temaslı karantinada? Çağrılarımıza hiç karşılık gelmedi, sayılar açıklanmadı. Her şey çok yolundaymış gibi göründü” dedi. Çok sayıda öğretmenin yoğun bakımda ve karantinada olduğu bilgisini paylaşan Toy, “Bu vurdumduymazlık ve tedbirsizlik birçok meslektaşımızın hayatına mal oldu” ifadelerini kullandı.

‘UZAKTAN EĞİTİM FIRSAT EŞİTLİĞİ TEMELLİ OLMALI’

Uzaktan eğitimin fırsat eşitliği temelli olması gerektiğini belirten Yeliz Toy, ülkede internet alt yapısında sorunlar yaşandığını, bu sorunlar nedeniyle birçok öğrencinin eğitim sürecine dahil olamadığını aktardı. Salgın sürecinde özel okullar ve devlet okulları arasında derinleşen farka dikkat çeken Toy, “Devletin okulları kapatılıp özel okullar açık kalmaya devam ederse bu, bizim cezalandırılmamız olur. Özel okullardan devlet okullarına nakil yapılması durduruldu. Bunu da anlamak mümkün değil. Kamusal eğitim haktır” değerlendirmesinde bulundu.

Okulun adı çıkmasın diye vak’alar saklandı

Her okulda koronavirüsüne yakalanan öğrencinin ya da öğretmenin olduğunu söyleyen Eğitim-Sen Bursa Şube Başkanı Derviş Erdem, okul müdürlerinin vak’a sayılarını gizlemeye çalıştıklarını, “6,7, 10 vak’a olan okullar var. Okulun adı çıkmasın, veliler paniklemesin diye saklamaya çalışıyorlar. Zaten veli biliyor bunu. Fabrikalardan aldığımız bilgilere göre yüzde seksen oranında pozitif vak’alar var. Öğrencilerimizin velileri fabrikalarda çalışıyor. Veliler öğrenciye, öğrenciler okullara taşıyor” sözleriyle anlattı. 

Okunma Sayısı: 251
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Okulların açılması yayılımı hızlandırdı

    Türkiye'de 168 kişi daha koronavirüs sebebiyle vefat etti

    MGK Bildirisi'nde "İrini Harekatı'' vurgusu

    'İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir üçüncü zirveyi yaşıyorlar'

    Arjantinli efsane futbolcu Maradona öldü

    Geçim kaygısı

    'İlk AB vatandaşı aralık ayı bitiminden önce aşılanabilir'

    ABD'de son 24 saatte 2264 ölüm ve 180 bin yeni vaka!

    Stratejik önem taşıyan Şuşa'ya yeni yol yapılıyor

    Virüsle inatlaşmayalım

    'İsrail ordusu Trump'ın İran'ı vurma ihtimaline hazırlanıyor'

    Japonya’da üniversite öğrencilerine ezan semineri

    Ruhani: ABD ile sorunların çözümü çok kolay

    Kılıçdaroğlu ve Akşener erken seçim çağrısı yaptı

    Prof. Ünal: Koronavirüste rekorlar kırıyor olabiliriz

    BAE, Türkiye'ye vize vermeyi durdurdu

    Erdoğan'dan aşı açıklaması

    Esed rejimi İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

    Benzine zam geliyor

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Liderlere “FETÖ” soruları
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Siyasetin tevbeye ihtiyacı var”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Adalet reformu”ndan “fitne ateşi”ne
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir şapka uğruna yâ Rab, ne cinayetler işlendi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kristalleri kırmayalım!
    Genel

    Tepeden dindarlaşma tutmadı
    Genel

    Bu sistemde reform olmaz
    Süleyman KÖSMENE

    Vesvese ile iman gider mi?
    Osman KOYUNCU

    Muhakemat nasıl bir kitaptır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.