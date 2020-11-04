'Okulların sokaktan daha güvenli olduğunu ispat ettik'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye genelinde koronavirüs salgınında yaşanan yükselişe rağmen okulların birçok yerden daha güvenli olduğunu söyledi. Selçuk, "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk" dedi.

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