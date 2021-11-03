Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 2021 Yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 2021 Yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.
Sınavlarda başarı sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan aşağı doğru yapılarak Polis Meslek Yüksek Okullarında (PMYO) eğitime alınacak polis memuru adaylarının PMYO Müdürlüklerine planlamaları yapıldı.