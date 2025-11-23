Risale-i Nur, çocuklara mutluluk ve huzur veriyor

Faaliyet Köşesi

Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin Şualar eserinde belirttiği Risale-i Nur okumanın uhrevî ve dünyevî faydalarını hepimiz hissediyoruz. Özellikle hayat şartlarının çok zor olduğu çağımızda kalbimizde rahatlık, rızkımızda bereket, geçimimizde kolaylık, işlerimizde başarı gibi faydalarına hepimiz hayatımızda şahit oluyoruz. Manisalı çocuklar Risale-i Nur okumalarına büyük önem veriyor. Düzenli okumak için “Risale-i Nur Okuma Çetelesi” adı altında okumalarını sistemli hâle getirmeye çalışıyorlar. Okuma bilmeyen minik çocuklarımız da ailelerinden destek alarak her gün risale dinleyerek ağabey ve ablalarının sistemine uymaya çalışıyorlar.

OKUYUNCA NE HİSSEDİYORSUN?

Risale-i Nur okumanın faydalarını çocuklarımız nasıl hissediyorlar diye merak ettik ve Manisalı çocuklarımıza “Risale-i Nur okuyunca neler hissediyorsunuz?” diye sorduk. İlkokul ve ortaokul düzeyindeki çocuklarımızın verdiği cevaplar şu şekilde:

- Serra(6): Dinledikçe kitapların içinde olmak istiyorum ve kendimi çok güzel hissediyorum.

- Mesut Mirza(8): Kalbimi rahat hissediyorum.

- Mustafa(8): Evde annem babam okuyunca mutlu oluyorum.

- Hasan Efe(8): Risale okununca ışık var gibi oluyor.

- Hesna(8): Risale-i Nur okununca dinlemek için uyumak istemiyorum.

- Ali Said(7): Kendimi mutlu hissediyorum.

- Fadime Nur(11): Risale-i Nur okuduğum zaman kendimi güvende ve huzurlu hissediyorum.

- Nuravza (11): Risale-i Nur denince aklıma Üstadımızın o zor günleri geliyor. Bizler okuyalım diye bize o kadar zor zamanlarında risaleyi yazmış yani yazdırılmış.

- Zeynep Asya (11): Okuduğum zaman kendimin huzurlu, mutlu olduğunu ve içimin rahatladığını hissediyorum.