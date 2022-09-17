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18 EYLÜL 2022 PAZAR - YIL: 53

Beşiktaş ile İstanbulspor berabere kaldı

Genel
17 Eylül 2022, Cumartesi 23:00
Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, milli maç arasına 1 puanla girdi.

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan İstanbulspor-Beşiktaş maçı 2-2 sona erdi.

8. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Weghorst'un ceza yayı üzerinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen N'Koudou'nun yerden sert şutunda kaleci Jensen tuttuğu topu elinden kaçırınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

19. dakikada savunmanın arkasına atılan topla sağdan ceza sahasına giren Topalli'nin vuruşunda top kaleci Ersin'de kaldı.

26. dakikada İstanbulspor'un beraberlik golü geldi. Sağ taraftan gönderilen uzun topla ceza sahası dışı sol çaprazında buluşan Emir Kaan Gültekin'in sert şutunda yan direğe çarpan meşin yuvarlak, kaleci Ersin'in sırtına çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

38. dakikada İstanbulspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı hava topunu önünde bulan Weghorst'un ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya vuruşunda kaleci ayağıyla topa müdahale ederek golü önledi.

39. dakikada Masuaku'nun ceza yayı çevresinden savunmanın arkasına attığı topla ceza sahasına giren Fernandes'in altıpas önüne gönderdiği topu Weghorst, tek vuruşla ağlara gönderdi: 1-2.

53. dakikada Josef'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Salih Uçan'ın vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

69. dakikada ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta Melih Kabasakal'ın vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

73. dakikada Salih Uçan'ın sağdan ortaladığı topu Welinton kafayla indirdi, arka direkte Redmond'tan önce savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

86. dakikada İstanbulspor'un beraberlik golü geldi. Kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta Ali Yaşar'ın şutunda top ağlarla buluştu: 2-2.

89. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası dışından Tayfur Bingöl'ün şutunda, kaleci direk dibinden topu kornere çeldi.

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Rosier 8+3 kuralı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı

İkinci yarının hemen başında yaşadığı sakatlık sonrasında oyundan çıkan Tayyip Talha Sanuç'un değişikliği için Rosier de oyundan çıkmak zorunda kaldı.

3 yerli olarak maça Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç ve Salih Uçan'la başlayan siyah-beyazlı ekipte Tayyip Talha'nın yerine Welinton oyuna girmek için hazırlanırken, 3. yerli oyuncunun oyuna dahil olması için de Rosier yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.

N'Koudou gollerine devam etti

Beşiktaş'ta bu sezon en dikkati çeken isimlerin başında gelen George Kevin N'Koudou, 8. dakikada attığı golle gol sayısını 4'e yükseltti.

Siyah-beyazlı oyuncu serbest vuruştan attığı golle birlikte geçen seneki gol sayısını yakaladı. Geçen sezon ligde 4 gol kaydeden N'Koudou, bu sezon Corendon Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü maçlarında da takımına gol sevinci yaşatmıştı.

Weghorst 2 hafta sonra golle tanıştı

Beşiktaş'ın bu sezonki en önemli gol silahı olan Wout Weghorst iki haftalık suskunluğun ardından yeniden fileleri havalandırdı.

Ligin ilk 2 haftasını suskun geçiren ancak daha sonra oynanan VavaCars Fatih Karagümrük ve Demir Grup Sivasspor maçlarında gol atmayı başaran siyah-beyazlı oyuncu, MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir maçlarında da golle tanışamazken İstanbulspor karşısında 39. dakikada attığı golle takımının ikinci golünü kaydeden isim oldu.

İstanbulspor'dan ilk kez 2 gol

İstanbulspor, Beşiktaş karşısında bu sezon ilk kez 1 golden fazlasını attı.

Sezonun ilk 3 haftasında gol sevinci yaşayamayan sarı-siyahlı ekip daha sonra Antalyaspor ve Sivasspor maçlarında birer gol attı. İstanbulspor, siyah-beyazlı rakibi karşısında ise iki kez gol sevinci yaşadı.

AA

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