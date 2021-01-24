Salgın süreci öğrencileri etkiledi

Çocukların pandemi döneminde hem sosyal izolasyon hem de uzaktan eğitimle zorlu bir sürece girdiğini aktaran Dr. Başak Ayık, ailelere çocuklarından başarı beklentisini düşük tutmalarını önerdi.

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık, pandemi sürecinin öğrencilere etkisini değerlendirerek yaklaşan ara tatil dönemiyle ilgili tavsiyelerde bulundu. Dünyada ve ülkemizde sağlıkla ilgili kaygılarının ön planda olduğu pandemi sürecinde hayatın birçok yönünde aksaklıklar olduğu gibi eğitim alanında da ciddi değişiklikler ve sorunlar yaşandığını aktaran Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık, “Yüz yüze eğitimin yerini alan uzaktan eğitimde çocukların çoğu eğitim konusunda sıkıntı yaşadı” dedi. Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık, “Dersleri anlamakta, derse dikkatini vermekte zorlandıklarını anlattılar. Bazı öğrenciler derslere girmedi, bazıları ödevlerini yapmadı, bazıları ise derse girdiğini söyledikleri halde bilgisayarda oyun, sosyal medya, internet gibi farklı etkinliklerde vakit geçirdiler” dedi.

Uzaktan eğitim, hem öğrencileri hem de velileri zorladı

Online eğitim sisteminin hem öğrenciler hem ebeveynler hem de eğitmenler için yeni ve zorlu bir süreç olduğunu vurgulayan Dr. Ayık, sorun ve kaynağı ne olursa olsun çocuğu dinleyerek, var olan sorunları dikkatli bir şekilde tesbit eden ailelerin uzman desteğine başvurması gerektiğini ifade ederek, ara tatil döneminde süresi az bile olsa çocuklarla keyifli etkinlikler yapılmasını, haftada en az 4-5 gün sosyal mesafe kurallarına uyarak mutlaka çocukların dışarı çıkarılmasını önerdi. Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık, diğer tavsiyelerini şöyle sıraladı: “Ebeveynlerin başarı ile ilgili beklentilerini bu dönem için azaltmalarını öneririm. Ancak bu kesinlikle eğitimi tamamen yok saymak olarak yorumlanmasın. Her öğrencinin okulla ilgili en azından derslere girme, dersleri dinleme ve ödev yapma gibi görevlerini yerine getirmesi lâzım. Bunu uygun bir dille söyleme ve takip etme görevi ebeveynlere aittir. Derslerde işlenen konuların anlaşılıp anlaşılmadığı ebeveynler tarafından basitçe kontrol edilebilir. Bu görevlerde aksaklık olması veya ruhsal sıkıntılar varlığında ek eğitim desteği ve çocuk ruh sağlığı uzman hekimlerinden destek alınması sorunların büyümeden çözülmesine olanak tanıyacaktır”

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KKTC’de yüz yüze eğitim başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Covid-19 pandemisinden dolayı erken kapanan okullar yüz yüze eğitime 25 Ocak’ta tekrar başlayacak. T24’deki habere göre KKTC Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, pandemiden dolayı erken kapanan okulların yüz yüze eğitime tekrar başlaması yönünde karar aldı. Ancak karar kapsamında Çatalköy-Karşıyaka arasındaki bölgede bulunan özel ve devlet okullarında alınacak bir sonraki karara kadar yüz yüze eğitimin (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri dahil) durdurularak, online eğitime geçilmesi uygun görüldü. Bu bölge dışında bulunan okullar 25 Ocak Pazartesi’den itibaren seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime geçecek.