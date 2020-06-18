Sınavlarda gençler mağdur olmasın

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülke genelindeki yaklaşık 1.8 milyon öğrenci 20 Haziran Cumartesi günü Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) ter dökecek. Vaka sayısının yeniden artışa geçtiği bu dönemde sınavlardaki tedbirler en üst düzeyde olmalı. Pandemi döneminde daha da hassas olan gençlerimizin dikkatini dağıtmamak için sınav saatlerinde tadilat çalışmalarına ara verilmeli. Yüzbinlerce öğrencinin kaderini belirleyen sınav esnasında geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız iyi bir liseye girmek için yarışırken onların dikkatini dağıtacak tüm hareketlerden kaçınmalıyız” dedi. Ankara- Fatih Karagöz

Okunma Sayısı: 134

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.