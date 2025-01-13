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13 OCAK 2025 PAZARTESİ - YIL: 55

Sorularımızın cevapları Risale-i Nur’da

13 Ocak 2025, Pazartesi
Gazetemiz yazarlarından Ali Ferşadoğlu İzmir ve ilçelerinde düzenlenen seminerlerde konuştu.

Salih Sütçüoğlu - İzmir

İzmir’in Ödemiş ilçesinde “İçtihat, mezheplerin farklı hükümleri ve seferîlik”, İzmir Yeni Asya Kültür Merkezinde “Birbirimizle imtihanımız ve kardeşlik hukuku” Pınarbaşı’nda da “Musibetlerin sebep ve hikmetleri” konulu seminer verdi.

“Ben niçin bu dünyaya geldim? Burada vazifem nedir?” İnsan bu sorunların cevabını arıyor. Eğer bu sorunların cevabını bulamazsa en zengin bir insan da olsa bazen intihara kadar gidebiliyor. Bu soruların doğru ve ikna edici cevabı Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin telif ettiği Risale-i Nur Külliyatı’ndadır” dedi.

Ferşadoğlu şöyle dedi: “Allah bizi problemlerle ve sıkıntılarla imtihan ediyor. Asr-ı Saadet’te, hatta Cennetle müjdelenen Sahabiler arasında bile problem olmuştur. İmtihanın sırrı bunu iktiza ediyor. Bediüzzaman’da ‘Din bir imtihandır, bir tecrübedir’ der. Akla kapı açacak, ihtiyarı elinden almayacak.”

***

Uhuvvete davet

Ddiyarbakır’da da Yetişkinler Okuma Programına katılan Ali Ferşadoğlu, insanlığa ve Müslümanlara kurulan dehşetli tuzakları bozmanın formüllerinin Risale-i Nur eserlerinde olduğuna dikkat çekti.

Ferşadoğlu, özellikle günümüze hitap eden 29. Mektub’un Altıncı Kısım’da yer alan “Zalimlere meyletmeyin. Aksi takdirde Cehennem ateşi size de dokunur.” (Hud Suresi: 113.) ayetini tafsilatlı bir biçimde izah etti. Ferşadoğlu, programın devamında “Hücumat-ı Sitte nev-i beşerin nefs-i emmaresi ve menhus ruhu hükmündeki Deccalizm ve Süfyanizm’in hile ve aldatmalarını gözler önüne serer ve onların hücumlarına sed çeker” ifadesi ile Hucümat-ı Sitte’nin asrımızın yaralarını tedavi etmede büyük rolünün olduğuna dikkat çekti.

Diyarbakır - Abdullah Yokuş

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