Üçüncü üniversiteden 66 yaşında diplomasını aldı

Prof. Dr. Osman Biçer, sosyoloji bölümünün ardından derslerine girdiği iletişim fakültesinden de diploma almanın mutluluğunu yaşıyor.

İki çocuğu ve iki torunu olan 66 yaşındaki Osman Biçer, 28 yıldır HMKÜ Ziraat Fakültesi’nde görev yaptığını söyledi. Üniversite hayatının 1974’de Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile başladığını ifade eden Biçer, öğrencilik hayatının o günden bu yana sürdüğünü söyledi. Fakülteyi bitirmesinin ardından 1979-1981 döneminde Almanya, İngiltere, Kanada’da mesleki deneyimle ilgili çalışmalar yaptığını anlatan Biçer, içindeki öğrenme arzusunun hiç bitmediğini belirtti. Biçer, yurt dışındaki çalışmalarının ardından 1982-1988 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde doktorasını tamamladığını dile getirdi.

AA

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